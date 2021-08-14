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仰德大道水泥車4死車禍 1死者4家屬獲判賠733萬

中央社 / 台北14日電

2017年陽明山仰德大道車禍釀4死8傷。圖／本報資料照片
2017年陽明山仰德大道車禍釀4死8傷。圖／本報資料照片

陽明山仰德大道106年發生水泥車車禍，釀4死8傷；何姓死者家屬求償，士林地方法院日前判決水泥車所屬的工程公司陳姓女負責人、盧姓車輛維修員賠償何男4名家屬共733萬餘元。

全案起於民國106年7月19日，受僱信詠工程有限公司的阮姓司機，經陳姓女負責人指示駕駛水泥車前往永公路工地進行灌漿作業，行經仰德大道3段、新安路口前追撞同向及對向車輛，造成何姓男子等4人死亡、8人輕重傷。

被害何姓男子當時駕車搭載柯姓妻子，突遭水泥車撞擊而頭部重創身亡，柯女受有頭部、胸部鈍挫傷等傷害；案發後，柯女與2名子女及何母提起訴訟，要求陳姓女負責人等人賠償。

一審士林地方法院判決書指出，信詠公司陳姓女負責人未妥善維護車輛，將嚴重超載且手煞車系統已移除的水泥車交給阮男，導致車輛下坡速度因重力加速度而變快，且無法有效操作手煞車減速，因而釀成車禍，陳女就車禍的發生確有過失。

一審也認為，盧姓車輛維修員未妥善維護水泥車，導致水泥車差速器的減速驅動齒輪固定螺帽脫落，造成中央傳動軸後端處掉落於地面，使車輛於下坡路段無法正常進行引擎煞車操作，造成煞車系統失效，也有過失。

一審認為，陳女、盧男的過失導致柯女痛失結髮配偶，何母承受白髮人送黑髮人之痛，也讓何男2名子女失怙，應賠償4人精神慰撫金、扶養費、喪葬費、柯女醫療費用等共計新台幣733萬餘元，信詠公司、盧男所屬的材料行應各與陳女、盧男負連帶損害賠償責任。全案可上訴。

車禍 仰德大道 陽明山

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