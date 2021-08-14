超商脫光光供人觀賞 台南男研究生罹暴露症改處拘役

台南市24歲詹姓男研究生去年間兩度犯下公然猥褻案緩起訴，去年11月25日傍晚在歸仁區某超商店2樓廁所脫光衣物，赤裸走到廁所外走道約9分鐘，用餐民眾經門簾縫隙目睹後嚇了一大跳，報警處理，經台南地院簡易判決3月徒刑，他不服上訴，並在家人陪同就醫，經診斷為暴露症，現可以控制自己暴露衝動未再犯，合議庭認原審量刑過重，撤銷改處拘役30日，可易科罰金。

詹於警詢時坦承，為追求刺激而全身赤裸，並將門簾拉開一點點。且詹於去年4月、7月間，均因犯公然猥褻案件，分別經台南地檢署檢察官緩起訴處分確定。

一審審酌，詹犯兩案公然猥褻案件均在緩起訴期間，竟不知悔悟，又以同一手法，赤裸身體在公共場所，不思自制，僅為滿足一己私慾追求刺激，無視旁人觀感。法官認他已視法律於無物，所為破壞社會秩序及善良風俗，且欠缺尊重他人之觀念，更造成目擊被害人心理上驚嚇、不適感受，判他3月徒刑，可易科罰金。詹不服上訴。

台南地院合議庭指出，詹雖於緩起訴處分期間再犯本案，但考量他已經診斷為暴露症，自去年7月起陸續接受心理諮商及就醫治療，認他犯下此案時受到疾病影響。審理期間，他已經可以控制自己暴露衝動未再犯、坦承犯行的犯後態度尚稱良好，已具悔意。