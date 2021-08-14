男借名讓友人貸款買重機撞車 憂被追款謊報失竊判30天
基隆市吳姓男子，明知石姓友人借用其名義貸款購買一輛重型機車，石男騎乘該機車發生車禍，吳男得知石無力繳納車貸，為避免貸款公司向其催討欠款，向警方謊報機車失竊。基隆地院依誣告罪判決吳男役30天，可易科罰金，緩刑2年。
判決書指出，吳男明知石姓友人借用其名義貸款購買一輛重型機車，石男今年1月10日騎乘該機車發生車禍時，也有通知吳男到場協助，他明知機車並未遭竊。
法官判決表示，吳男得知石姓友人發車禍後，已無力繳納車貸，為避免貸款公司向其催討欠款，10日發生車禍當天晚間7時45分，前往市警局第四分局安定派出所，向警員謊報該機車在一處空地失竊，以此方式未指定犯人向警員誣告他人犯竊盜罪，但經警通知石男到案說明時，員警才發現吳男扯謊。
法官指出，吳男不思以正當方法向石男討回其借名的機車，謊報車輛失竊，致警方發動偵查，使不確定之人受有被追訴的危險，浪費國家司法資源，侵害國家及不特定人之法益。吳男事後坦承不諱。
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