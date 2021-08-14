神鬼難容！鬼月欲偷倒事業廢棄物車陷泥濘逮正著

有不肖人士日前載運廢塑膠混合物去台南市大內區偏遠地區偷倒，卻因產業道路泥濘鬆軟，曳引車深陷其中動彈不得，被逮個正著，環保局依違反廢棄物管理條例，將全案移送檢方偵辦。局長謝世傑今天表示，不法行為連鬼神都也難容。

稽查人員指出，偷盜人見到環、警上前稽查，神情極為慌張，聲稱尿急想暫借產業道路上廁所，但曳引車上載了約20公噸塑膠混合物，加上無法清楚交待廢棄物來源，連車子要去那裡都說不清，因太可疑，移送台南地檢署調查。

南市環保局表示，隨車未持有事業廢棄物產生源及處理地點的證明文件，最高可罰30萬元罰鍰外，偷倒廢棄物也涉及行政刑罰，除依違反廢棄物清理法告發，多次犯案、惡性不改的慣犯，恐也會增加刑度，最高面臨5年有期徒刑，並可裁罰1500萬元。

台南市輻員廣，不肖業者總以為可以在偏僻地點棄置廢棄物，環保局表示，環、檢、警早就建立起打繫犯罪網絡，人力查緝外也會搭配科學儀器監控。此外，熱心的民眾在發現蛛絲馬跡也會主動檢舉，偷倒最後還是被發現。