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神鬼難容！鬼月欲偷倒事業廢棄物車陷泥濘逮正著

聯合報 / 記者鄭惠仁/台南即時報導

有不肖人士日前載運廢塑膠混合物去台南市大內區偏遠地區偷倒，卻因產業道路泥濘鬆軟，曳引車深陷其中動彈不得，被逮個正著，環保局依違反廢棄物管理條例，將全案移送檢方偵辦。局長謝世傑今天表示，不法行為連鬼神都也難容。

稽查人員指出，偷盜人見到環、警上前稽查，神情極為慌張，聲稱尿急想暫借產業道路上廁所，但曳引車上載了約20公噸塑膠混合物，加上無法清楚交待廢棄物來源，連車子要去那裡都說不清，因太可疑，移送台南地檢署調查。

南市環保局表示，隨車未持有事業廢棄物產生源及處理地點的證明文件，最高可罰30萬元罰鍰外，偷倒廢棄物也涉及行政刑罰，除依違反廢棄物清理法告發，多次犯案、惡性不改的慣犯，恐也會增加刑度，最高面臨5年有期徒刑，並可裁罰1500萬元。

台南市輻員廣，不肖業者總以為可以在偏僻地點棄置廢棄物，環保局表示，環、檢、警早就建立起打繫犯罪網絡，人力查緝外也會搭配科學儀器監控。此外，熱心的民眾在發現蛛絲馬跡也會主動檢舉，偷倒最後還是被發現。

環保局長謝世傑提醒民眾，不肖集團有時會以假身分證、冒名等方式向地主租用土地、倉庫，趁機載運廢棄物至承租地點堆置，規避合法廢棄物清除處理的高額費用。偷倒廢棄物地點被發現後，地主可能受到連累吃上官司，且需負起連帶清理賠償責任。若發現偷倒，請打公害陳情專線0800-066666、06-6572916轉222或1999市民服務熱線。

有不肖人士載運滿車塑膠混合物欲偷倒，卻陷泥濘，被逮正著。圖／南市環保局提供
有不肖人士載運滿車塑膠混合物欲偷倒，卻陷泥濘，被逮正著。圖／南市環保局提供

廢棄物 身分證

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