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屏東九如鄉公所工程弊案 法院裁准羈押連姓圍標廠商

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣九如鄉公所傳出有特定廠商圍標工程，屏東地檢署昨天指揮廉政署南部地區調查組搜索郷公所承辦人員辦公室和相關廠商住所共15處，傳喚包括九如鄉長張振亮在內共17人次釐清案情，檢方複訊後認為連姓廠商涉嫌圍標工程涉嫌重大，向法院聲押，餘均請回，法官晚間裁准羈押禁見；目前雖僅1名廠商列為被告，但檢調不排除後續還有擴大偵辦可能。

屏東地檢署接獲檢舉，指九如鄉公所職員辦理鄉內相關工程案件，疑有違背職務收受賄賂及違反政府採購法等情事，檢察長指派檢察官吳紀忠成立專案小組，發交廉政署南部地區調查組調查，經多日調查蒐證後，檢方昨天指揮南調組及警政署政風室搜索票展開搜索和傳喚行動。

檢調搜索九如鄉公所承辦員及連姓廠商的住居所及辦公處所，扣押帳冊等相關資料，並傳喚被告及相關證人共17人次，公所承辦員否認收取廠商賄賂，檢方訊後以連姓廠商涉嫌違反貪汙治罪條例違背職務行賄罪嫌及違反政府採購法合意圍標罪嫌，今天凌晨向屏東地院聲押，法院在晚上9時裁准羈押禁見，案情還是不排除有擴大偵辦的可能。

包括九如鄉長張振亮等人都無保請回，張振華一早透過臉書表示「天光了，日頭出來了，阿亮的清白就像燦爛的陽光，真金不怕火煉，阿亮永遠記得鄉親的栽培，不會辜負鄉親的期許。阿亮經得起考驗，已無保請回，無任何不法，目前已在公所上班。感謝鄉親的關心，阿亮將會更戰戰兢兢全力以赴，繼續服務鄉親。」

屏東縣九如鄉公所傳出有特定廠商圍標工程，檢察官認為連姓廠商涉嫌圍標工程涉嫌重大，向法院聲押，餘均請回，法官晚間裁准羈押禁見。圖／本報資料照
屏東縣九如鄉公所傳出有特定廠商圍標工程，檢察官認為連姓廠商涉嫌圍標工程涉嫌重大，向法院聲押，餘均請回，法官晚間裁准羈押禁見。圖／本報資料照

屏東縣 貪汙 檢察官

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