男軍官偷吃與妻離婚卻反悔 法官批國軍的意志豈會動搖

軍官阿雄（化名）腳踏兩條船，與女同袍小春（化名）發生婚外情，與妻子小秋（化名）離婚，小秋請求損害賠償獲賠30萬，阿雄反悔離婚，請求確認婚姻關係存在，以遭小秋、岳父強力要求下，被迫簽名，二審認「阿雄身列中華民國國軍之一員，心智當已成熟，意志豈會任人動搖？何況僅係一介老者與女子」，判決將阿雄請求確認婚姻關係存在駁回。可上訴。

2016年初，阿雄與小秋結婚，育有1子，而阿雄與任職於同一國軍部隊的小春為同袍關係，2人因工作關係接觸頻繁，並相約一同前往外地出遊，進而有不正當男女交友關係。小秋並未立即發覺2人交往過密，惟阿雄於2019年4月即開始試探性詢問他若在外另交女友，小秋是否會與其離婚等語，甚且進而向小秋坦承他與小春發生性行為。

小秋遂於2019年5月間與小秋協議離婚，小秋並請求損害賠償，法官判決阿雄與小春連帶賠償小秋新台幣30萬元。未料阿雄反悔，以他在小秋、與岳父強烈要求下，被迫簽名，並配合前往戶政事務所辦妥離婚登記。然雙方談論離婚協議內容及過程，見證人未在場親見親聞，也未向雙方確認離婚真意，因此請求確認婚姻關係存在。

小秋表示，阿雄乃30歲的成年人，既未受詐欺或脅迫，若無離婚真意何須在離婚協議書上簽名，她與父又何能迫使已具完全行為能力的成年人簽字離婚？且阿雄若真無離婚意願，何須按離婚協議履行繳交保險費、給付未成年幼子2個月的扶養費用4萬4千元，並告知已將未成年子女健保轉出、要求拿回其保單自行管理。

小秋並否認阿雄所指見證人並未確認兩造離婚真意，強調縱認見證人於阿雄簽立離婚協議時並未在場，惟證人業有親聞雙方離婚真意，已足確保兩造確係出於自願而離婚。

二審合議庭以阿雄說他是在小秋與岳父「強烈要求」下，被迫在離婚協議書上簽名，但他並未否認與小秋會同前去辦理離婚登記，並未見其對辦理離婚登記程序有何不法指摘，堪認離婚登記是經承辦人確認後所為。