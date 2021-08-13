鍋物店二工讀生被拳打腳踢 父子三人判刑10月

彰化縣秀水鄉61歲梁姓男子因長期不滿住家後方牛排鍋物店排放油煙和排油煙機噪音，去年7月竟夥同兒子等8人找老闆理論，卻將2名工讀生打傷，彰化地方法院以梁男和二名兒子在大馬路上對工讀生拳打腳踢，依傷害罪及妨害秩序罪等將3人均判刑10月。

判決書指出，梁男因不滿住家前方隔著一塊空地的牛排鍋物店油煙和噪音干擾其生活，長期與前方鍋物店業者相處不睦，去年7月某周日下午一點多，他帶著二個兒子和不明人士共8人又去找業者理論，因不滿二名工讀生回話的口氣，就出手推倒二名工讀生，並對兩人手拳打腳踢。

造成二名工讀生頭、肩挫傷、頸部和後胸都有開放性傷口，由於他們在人車往來的中山路公然對工讀生拳打腳踢，還有路過機車因此繞道而行，後來是老闆和老闆娘護著工讀生，才讓梁男等沒再繼續暴打工讀生，二名工讀生後提告。

梁男事後辯稱，只有找二個兒子去興師問罪，其他人是路人，他沒有聚眾施暴，梁男兒子也辯說「父親打電話給他，說有二個年輕人罵三字經，叫他回去看看，他以為是黑道」。

不過工讀生和餐館老闆都證稱，梁男曾報請環保局來查看汙染問題，既都已進入法律途徑處理，就不應以暴力解決問題，且餐廳在他長期搗亂下，現已停業。

其中一名工讀生父母在看到兒子被拳打腳踢的監視錄影，在法庭上激動落淚，不知兒子竟受這麼大委屈，因為打工的兒子為免他們擔心，一直說老闆會處理，要他們別擔心。