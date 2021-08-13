觀塘案 搶救大潭藻礁行動聯盟聲請停止執行駁回確定

環保署通過觀塘環評案後，搶救大潭藻礁行動聯盟及桃園海岸生態保育協會理事長葉斯桂，主張作成原處分有違反不當連結禁止原則、重大資訊欠缺瑕疵，提告請求撤銷原處分並聲請停止執行。最高行政法院審理後，認定不符要件，今裁定駁回聲請確定。

中油第三天然氣接收站興建計畫恐衝擊大潭藻礁，引發環團抗爭。環團及當地居民不服提行政訴訟，並聲請停止執行。台北高等行政法院審理前曾駁回聲請，案經抗告駁回確定。

桃園海岸生態保育協會理事長葉斯桂、珍愛藻礁聯盟發言人潘忠政等7名居民主張，7名機關委員應迴避而未迴避，卻仍參與環評審議，致程序有重大瑕疵，且鄰近區域有保育類野生動物柴山多杯孔珊瑚及台灣白海豚棲息、出沒。

不過，法院指出，媒體報導內容並不足以闡明7名委員參與環評審查時有偏頗之虞。此外，原告在本案訴訟審理期間，也另聲請停止執行環境影響差異分析報告」等四項原處分，一審裁定駁回聲請，另駁回原告之訴。停止執行部分，原告提抗告。

二審表示，原處分審查通過內容，已優先迴避現況調查發現有殼狀珊瑚藻覆蓋及柴山多杯孔珊瑚分布區域，退縮開發規模，大幅減少海堤及碼頭設置，並將原防波堤向外海平移20公尺以上，採取環境減輕對策、友善環境方案及長期生態監測規劃。

但原告未能舉出實際數據或因果機轉的具體解釋，以釐清本件開發行為對於藻礁生態系影響程度及範圍，是否將造成永久且不可逆之摧毀（或滅絕），釋明尚有未足，遑論所指其環境權、文化權究具體受有如何損害且難以回復。

此外，該開發案原包括9座13至16萬公秉LNG儲槽，相關石化品可能洩漏危害事件的量化風險分析，業據原環評審查通過，原處分更將設施減至2座16萬公秉LNG儲槽，LNG營運量也自每年600萬噸減為每年300萬噸，藉以預防及減輕後續開發環境影響程度。

原告未評估所謂爆炸風險，仍繫於其洩漏的可能狀況及擴散行為所涉風速等因素，也未考量液化天然氣洩漏可藉由偵測警報系統、緊急關斷設備、高性能消防系統、各種標準作業程序、緊急應變措施及安全管理制度，使危害影響降至更低。