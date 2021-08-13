砸6百萬買臉書直播食品 女模被公務員控「愛情騙子」

「台灣甜心」模特兒「Lena」鍾伊柔，被一名沈姓男子指控在1年內砸600多萬元購買她在臉書直播推銷食品，之後卻開始疏遠，簡直是「愛情騙子」，氣得提告詐欺罪。台北地檢署調查後，認為女方確實有交付貨品，認定詐欺構成要件不足，今給予不起訴處分。

據了解，「Lena」今年參與「JKF第二屆百大女郎」票選活動，在500多位美女中順利取得第三名。她也因爲精彩表現榮獲「國際華裔太太&馬來西亞環球夫人選美賽」冠軍，並上過知名電視節目「國光幫幫忙」。

檢方調查，公務員沈姓男子2018年間在台北某展覽場，認識幫廠商走秀的「Lena」，不久沈男成為她的超級粉絲，開始時常花錢「斗內（Donate，贊助）」衝業績，在臉書購買直播商品，包括月餅等高價餐盒，每一次都大手筆花費數十萬元。

沈男指控，他自2018年到2019年間，陸續花600多萬元向對方購買在臉書直播推銷的食品，買太多吃不完，他便請對方直接捐給孤兒院、養老院等社福機構直接做公益，但等到錢花完，對方竟然開始疏遠他，簡直是「愛情騙子」，提告涉犯詐欺罪。

檢方認為，雖然女方表達過缺業績，但沈男付款買東西是心甘情願，也主動說填寫地址要送去孤兒院、養老院地社福機構，女方也確實有出貨，沈男不能事後說自己沒收到東西就是對方詐欺。