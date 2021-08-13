男嬰命案害房子成凶宅 托嬰中心保母、負責人判賠232萬

「我們的」內湖托嬰中心保母廖筱萍涉嫌害死11月大男嬰「睿睿」，二審被依過失致死罪判3年6月有期徒刑，托嬰中心徐姓房東認為，廖女導致房屋變成凶宅，讓地價減少232萬餘元，提告廖女和托嬰中心負責人黃祥官民事損害賠償，士林地方法院今判准全額賠償。可上訴。

男童睿睿前年4月遭體重90公斤的廖筱萍用身體重壓19分鐘，在到達醫院急救前明顯死亡，睿睿父母除追究廖的責任，另質疑托嬰中心監督不周，士林地檢署去年12月偵結，認定負責人黃祥官、班主任徐育質、與廖共同照顧男童的保母蘇昭伶未能注意、禁止廖的行為，依修正前業務過失致死罪將3人起訴。

徐男主張，黃租他的房子經營托嬰中心，每月租金5萬5，租期從2016年9月到2022年8月；2019年4月1日，黃聘請的保母廖筱萍致李姓男嬰死亡，導致發生非自然死亡事件，俗稱凶宅，房屋受有價值減損。

廖抗辯，他不是故意造成男嬰死亡。黃則抗辯，李姓男嬰並非在托嬰中心內死亡，且徐無法證明李姓男嬰死亡與廖有因果關係，也未能證明廖對李姓男嬰有故意或過失，另外，托嬰中心經社會局評鑑分數都不錯，可知專家學者、社會局人員皆認同該托嬰中心管理上的努力。

法官根據李姓男嬰死亡診斷書上明顯記載，無法判斷急救無效時間點，認為黃的抗辯無理由，且根據消防局救護紀錄表記載，消防員抵達托嬰中心準備救援時，李姓男嬰已死亡。

法官指出，房內若發生非自然死亡現象，將造成房屋價值減少，廖的行為與李姓男嬰死亡有因果關係，雖她辯稱不是故意，但保母對於未滿1歲嬰幼兒的照護、養育，應有隨時隨地謹慎看顧、照料嬰幼兒身體狀況義務；保母在安撫嬰幼兒入睡時，應注意嬰幼兒睡眠應採取仰睡姿勢，以排除側睡或趴睡可能會引起嬰幼兒呼吸道阻塞，並注意維持嬰幼兒呼吸道順暢、避免口鼻遭摀住，以防止因呼吸困難而窒息，此為照護嬰幼兒睡眠基本常識。

另外，黃是承租人，應以善良管理人注意保管租賃物，若導致租賃物毀損應付賠償責任。