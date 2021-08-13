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大門被張貼欠債不還字條 自認樂善好施求償被駁

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民張女去年到張男家門口張貼「欠錢不還，你的債主」的紙條，致張男自認一生樂善好施聲譽毀於一旦，請求張女賠償20萬精神慰撫，張女辯稱張男的妻子王女欠她債務避不見面，請張男轉告妻子，但張男卻說妻子在法國，法官查出王女人在台灣，認張女並未侵犯張男的名譽、隱私權，認張男請求損害賠償無理由，予以駁回。

張男主張，去年8月8日下午，張女至他家住宅前，在門口鋁門窗間貼著2張寫有「欠錢不還你的債」的紙條，損害他的名譽，公然侮辱、加重誹謗他的品格，經隔壁住家及路過友人，特詢問他，為何有如此陰險惡毒行為。

張男認張女的行為足以使他的名譽毀於一旦，他一生樂善好施的聲譽，業遭張女傷害而無法彌補。張女明知積欠他金錢的人為他的配偶，也知悉他姓張，且他在地方是有名望的人，卻故意侵害他的隱私權、名譽權，請求張女賠償20萬元精神慰撫金。

張女抗辯稱，張男的妻子王女積欠她債務避不見面，她從去年3月聯絡張男，請他轉告太太跟她聯絡，張男說他太太在法國，說聯絡不到他太太，她在3、4、5、7月間都有去找張男，問有無他太太的消息，他都說沒有。

除此之外，去年8月8日，有人看到張男與他太太去爬山，她從早上6時30分開始打電話給王女，還有她家，也有打張男的電話，後來在去他家看，也都沒有看到他太太，後來她覺得王女是在故意躲債，當時沒有看到他家有信箱，才寫兩張字條，捲起來放在他家的門把上，她沒有用貼的，也沒有跟其他人講什麼話，當天鄰居都是關著門。當日是針對王女，請請他太太回來時主動跟她連絡，並未故意破壞張男名譽。

法官以張男曾控告張女公然侮辱、誹謗、恐嚇取財等，經台中地檢署檢察官予以不起訴處分，張男不服聲請再議，亦經台中高分檢駁回。且張女前往催討債務時，張男多次以妻子王女不在國內，等其回國會處理為由推諉，然經台中高分檢檢察官查詢王女入出境資訊結果，查出王女自2018年11月4日入境後迄未再行出境。

法官認為，張女張貼紙條的行為，並無不法侵害張男的名譽、隱私權，張男請求張女賠償新台幣20萬元精神慰撫金，為無理由，應予駁回。 可上訴。

張女到張男家門口張貼「欠錢不還」的紙條，致張男自認一生樂善好施聲譽毀於一旦，請求張女賠償，張女辯稱張男的妻子王女欠她債務，請張男轉告妻子，但張男卻說妻子在法國，法官查出王女人在台灣，認張女並未侵犯張男的名譽，認張男請求損害賠償無理由，予以駁回。圖／本報資料照
張女到張男家門口張貼「欠錢不還」的紙條，致張男自認一生樂善好施聲譽毀於一旦，請求張女賠償，張女辯稱張男的妻子王女欠她債務，請張男轉告妻子，但張男卻說妻子在法國，法官查出王女人在台灣，認張女並未侵犯張男的名譽，認張男請求損害賠償無理由，予以駁回。圖／本報資料照

隱私權 債務 公然侮辱

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