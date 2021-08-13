女子未婚瞞懷孕8個月 產死胎裝袋丟棄判刑

高雄吳姓女子未婚懷孕，藏起孕肚8個月，後來在住處廁所產下死胎，她將死胎裝袋由家人丟棄，但因血崩送醫，才被醫護人員識破她曾分娩，經警方追查，才發現胎兒已進焚化爐銷毀。吳的父母不知袋內有死胎，獲檢方不起訴，高雄地方法院依遺棄屍體罪，判吳女6月徒刑，緩刑2年。

據了解，24歲的吳女2019年2月發覺自己懷孕，怕家人責罵，未產檢並設法藏起孕肚，直到同年10月中旬，出現產前陣痛，她獨自在廁所產下胎兒，發覺是胎兒死產便裝進垃圾袋，放在垃圾桶旁，後來在廁所大量出血昏迷，經父母送醫。當時父母發現垃圾袋滿是嘔吐物，便把垃圾袋丟進大樓子垃圾子母箱。

吳女經送醫後，醫師發現她是生產導致血崩，但未見胎兒，通報警方，她父母才知道女兒懷孕產子，把死胎裝垃圾袋，被當垃圾丟棄。警方據報，與吳女父母到垃圾子母箱找垃圾袋，但已箱的垃圾早被清潔公司運往焚化爐銷毀。檢方查辦全案，認為吳女父母不知垃圾袋裡有胎兒，處分不起訴，吳女則依遺棄屍體罪起訴。