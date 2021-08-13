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調查特權疫苗 蔡清祥：政風是公正客觀第三方

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

法務部今舉辦新任政風高階主管聯合宣誓典禮，共有新任總統府政風處長古嘉諤等20名高階主管參與，法務部長蔡清祥表示，為順利推動廉政業務，需要基層政風同仁堅守崗位，更需要懷抱熱忱、勇氣與擔當，形塑組織願景與激發同仁使命感的優秀政風主管，帶領廉政團隊。

他說，肅貪固然重要，但落實防貪工作可避免貪瀆案件產生，特別要注意對於久任一職，掌握最終權力者，有無濫用職權。

再者，政風主管必須融入機關與業務單位建立互信，以幫助同仁及首長的立場，建議可行的預防措施。檢察、調查、廉政等機關同屬法務部體系，須不分彼此擴大團隊合作，才能讓人民有感。

蔡清祥認為，政風人員在機關內的角色如同防腐劑，負責防弊、發掘及協助修正缺失，因此需要具有專業知能，熟悉機關的各項採購業務，透過政風人員的嚴格把關，督促公務員恪盡職守；政風職責不僅是監督或揭弊，更要以服務為出發點，協助機關維護公務機密及機關安全。

蔡清祥說，全球皆處於嚴峻防疫期間，政風人員也沒有缺席，去年防疫初期，廉政署就請各政風機構提醒各機關注意防疫物資發放的作業流程，避免發生爭議，使第一線防疫人員能安心執行職務，並讓民眾獲得完善的公共服務與物資分配。

另外，政風單位對於抗體檢測爭議、未依規定造冊施打疫苗等案件，都積極調查釐清原因，顯示政風機構已走出既定印象，獲得公正客觀第三方角色的評價。

法務部今舉辦新任政風高階主管聯合宣誓典禮。記者林孟潔／翻攝
法務部今舉辦新任政風高階主管聯合宣誓典禮。記者林孟潔／翻攝

法務部 蔡清祥 公務員

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