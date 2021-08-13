偷拍妻子與男生出遊照 打馬賽克轉貼臉書仍判拘役
丁男在與妻子小蘋（化名）婚姻存續期間，在小蘋的資料夾內，發現有多張與男生出遊照片，以手機翻拍，再於2人離後，將照片馬賽克後，張貼在自己臉書頁面上，設定為公開模式供不特定人瀏覽，經小蘋發覺報警處理，一審依妨害電腦使用將他判處拘役30日，得易科罰金，他不服上訴，二審認上訴無理由，予以駁回。可再上訴。
判決書指出，丁男與小蘋原為夫妻（業於2020年4月初離婚），於婚姻關係存續期間，丁男在中市住處，利用住處電腦設備欲使用Google雲端硬碟時，發現小蘋帳號並未登出，遂連結至小蘋與友人共享的Google雲端硬碟內，見由小蘋所編輯、管理、使用的資料夾內有多張男性出遊照片影像檔案，未經小蘋同意，以手機翻拍後儲存至手機內。
丁男於離婚後，即於同年4月14日，將照片加上馬賽克後，張貼在自己臉書頁面上，設定為公開模式供不特定人瀏覽，損害於小蘋，經小蘋的友人傳訊詢問小蘋是否為該照片之人後，小蘋始發覺報警處理。一審依妨害電腦使用將他判處拘役30日，得易科罰金，他不服上訴。
二審審理時，丁男辯稱「我認為我無罪，當時婚姻還存續，我在自家電腦發現小蘋婚外情的證據，以手機翻拍證據，4月14日我把打馬賽克的照片放在我臉書，單純是婚外情的心境，沒有致損害他人的動機，沒有指名道姓，也沒有讓人看出來是誰」，但合議庭不採信。
台中高分院以一審法院審理結果，認丁男犯行，事證俱屬明確，審酌丁男為蒐集小蘋對婚姻不忠的證據，無故翻拍小蘋上傳至雲端硬碟內照片，又公開上傳至其臉書上，致不相關人均得以窺探小蘋隱私的犯罪動機，以及迄今未能賠償小蘋所受損害，認定丁男上訴無理由，予以駁回。可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言