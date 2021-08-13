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偷拍妻子與男生出遊照 打馬賽克轉貼臉書仍判拘役

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

丁男在與妻子小蘋（化名）婚姻存續期間，在小蘋的資料夾內，發現有多張與男生出遊照片，以手機翻拍，再於2人離後，將照片馬賽克後，張貼在自己臉書頁面上，設定為公開模式供不特定人瀏覽，經小蘋發覺報警處理，一審依妨害電腦使用將他判處拘役30日，得易科罰金，他不服上訴，二審認上訴無理由，予以駁回。可再上訴。

判決書指出，丁男與小蘋原為夫妻（業於2020年4月初離婚），於婚姻關係存續期間，丁男在中市住處，利用住處電腦設備欲使用Google雲端硬碟時，發現小蘋帳號並未登出，遂連結至小蘋與友人共享的Google雲端硬碟內，見由小蘋所編輯、管理、使用的資料夾內有多張男性出遊照片影像檔案，未經小蘋同意，以手機翻拍後儲存至手機內。

丁男於離婚後，即於同年4月14日，將照片加上馬賽克後，張貼在自己臉書頁面上，設定為公開模式供不特定人瀏覽，損害於小蘋，經小蘋的友人傳訊詢問小蘋是否為該照片之人後，小蘋始發覺報警處理。一審依妨害電腦使用將他判處拘役30日，得易科罰金，他不服上訴。

二審審理時，丁男辯稱「我認為我無罪，當時婚姻還存續，我在自家電腦發現小蘋婚外情的證據，以手機翻拍證據，4月14日我把打馬賽克的照片放在我臉書，單純是婚外情的心境，沒有致損害他人的動機，沒有指名道姓，也沒有讓人看出來是誰」，但合議庭不採信。

台中高分院以一審法院審理結果，認丁男犯行，事證俱屬明確，審酌丁男為蒐集小蘋對婚姻不忠的證據，無故翻拍小蘋上傳至雲端硬碟內照片，又公開上傳至其臉書上，致不相關人均得以窺探小蘋隱私的犯罪動機，以及迄今未能賠償小蘋所受損害，認定丁男上訴無理由，予以駁回。可上訴。

丁男偷拍妻子與異姓出遊照片，以手機翻拍，再於2人離後，將照片馬賽克後，張貼在自己臉書頁面上，設定為公開模式供不特定人瀏覽，二審依妨害電腦使用將他判處拘役30日，得易科罰金。可再上訴。圖／本報資料照
丁男偷拍妻子與異姓出遊照片，以手機翻拍，再於2人離後，將照片馬賽克後，張貼在自己臉書頁面上，設定為公開模式供不特定人瀏覽，二審依妨害電腦使用將他判處拘役30日，得易科罰金。可再上訴。圖／本報資料照

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