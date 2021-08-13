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她挖卷辦案扳倒何壽川 鄧巧羚派法務部副司長

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

法務部長蔡清祥今天參加廉政署政風高階主管聯合宣誓典禮時證實，將安排法務部調部辦事、主任檢察官鄧巧羚擔任法務部法制司副司長職務，與法制司司長毛有增共同推動「兩公約」人權相關業務。

此外，檢察「三專生」司法官學院38期的林漢強2年前回任台北地檢署辦案，今天林漢強也被證實派廉政署擔任視察室主任。

司法官學院44期的鄧巧羚曾派駐廉政署擔任駐署檢察官，也曾擔任台北地檢署查緝黑金專組檢察官；她自鼎興牙材詐貸案案卷之中，向下挖出永豐集團創辦人何壽川涉及金融不法案件，並起訴何。

何壽川被控挪用資金違法放款給三寶建設董事長李俊傑，獲3億元不法利益等，犯金控法、證交法重罪，台北地院一審審理認何壽川有罪，判何壽川有期徒刑8年6月，何壽川已提上訴。

法務部 檢察官 司法

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