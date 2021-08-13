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「華人知識經濟教父」黃禎祥誆騙牙醫422萬 高院判吐錢

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

曾上電視受訪、參與多場演講的成資國際公司董事長黃禎祥，遭陳姓牙醫指控詐騙逾4百萬元的資金，還欠他治療牙齒的10萬醫療費，陳提民事訴訟索賠422萬58元，台北地方法院如數判准。黃上訴，台灣高等法院駁回。

陳姓牙醫提告主張，他2018年開始替黃禎祥治療牙齒，期間黃自稱是「華人知識經濟教父」，在外演講邀約不斷，黃想到中國大陸設立「杭州成資文化教育諮詢有限公司」，但欠缺資金，邀請他投資。陳信以為真，多次交付現金、匯款，金額多達412萬餘元。

陳指控，他始終不知投資結果，直到2019年8月透過管道才查到黃已在2018年7月24日以自然人獨資方式，設立「浙江成資文化傳播有限公司」且自任公司負責人，公司雖登記註冊資本額有1000萬元人民幣，但登記股東僅大陸人高燕1人，實收資本額為0元，且沒有任何關於他投資股份的公示紀錄。

陳認為黃用詐術誆騙他投資，違反善良風俗和刑法詐欺罪規定，要求對方吐錢。另外，陳替黃禎祥根管治療3顆牙齒並裝牙套，黃也遲遲未給付10萬元醫療費用，因此提告要求黃給付共422萬餘元。

黃禎祥抗辯稱陳姓牙醫有投資浙江公司，但要成為股東需要親自到大陸辦居住證並在銀行開戶，陳沒有前往；陳的投資款確實要用在公司營運和建置網站，公司已開始建置網站，但「遭中國工程師訛騙」。

高等法院民事庭開庭時，黃還說因公司成立後，2020年1月底因大陸爆發新冠肺炎疫情而暫時停工，他沒有詐騙。至於醫療費用部分，黃認為陳是「免費」替他治療，雙方為無償醫療契約關係；且製作的牙套與他的牙齒尺寸不合，另介紹他至其他牙醫診所進行後續治療，主張無向他請求醫療費的權利。

高院認為，黃禎祥邀約陳姓牙醫投資時，未誠實揭露要在大陸設立的公司類型、投資人得否登記取得股東地位等重要事項，只拿計畫書給陳看，害陳投資卻無法享有股東權利，這些欺罔的行為已違反善良風俗，構成侵權。此外治療牙齒的療程已完成，高院認為黃也必須支付萬元醫療費。

黃禎祥認為一審判他敗訴的判決不當，但高院認為黃請求廢棄改判無理，駁回他上訴。

自稱是「華人知識經濟教父」的黃禎祥邀陳姓牙醫投資中國大陸的公司，陳信以為真，卻沒當上股東，陳提告索討投資款、牙醫費用共422萬58元，一、二審如數判准。圖／聯合報系資料照
自稱是「華人知識經濟教父」的黃禎祥邀陳姓牙醫投資中國大陸的公司，陳信以為真，卻沒當上股東，陳提告索討投資款、牙醫費用共422萬58元，一、二審如數判准。圖／聯合報系資料照

牙齒 牙醫 詐騙

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