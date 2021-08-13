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牛肉麵失言風波 丁怡銘獲不起訴理由出爐
行政院前發言人丁怡銘因冠軍牛肉麵失言風波，遭議員告發涉違反食品安全衛生管理法。台北地檢署調查後，認為丁主要發言並非指使用含有萊劑的美牛，而是飼養過程中有使用萊劑的美牛，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。
去年11月12日時美牛議題沸騰，丁怡銘指台北巿牛肉麵節紅燒組冠軍「皇家傳承」用含萊克多巴胺美牛，卻遭店家出示無萊劑證明打臉。事後，行政院長蘇貞昌偕丁親赴店家，數度鞠躬致歉；丁怡銘並購買100份牛肉麵以表達誠意。
議員王鴻薇、侯漢廷、羅廷瑋16日到北檢，按鈴告發丁怡銘散播「牛肉麵節冠軍使用萊劑肉品」的不實訊息，涉嫌違反食品安全衛生管理法第46-1條「散播有關食品安全之謠言或不實訊息」。
丁怡銘當時受訪表示，這件事的爭議在於政策說明不夠清楚，造成業者傷害，因此誠心向業者道歉並說明，直到陳姓老闆表示已理解政府用意；這並非散播假訊息。
檢方認為，丁怡銘當時是回應柯文哲所述的全部公開透明的主張意見，丁的意思是指飼養過程曾經使用含有萊克多巴胺的飼料的牛隻，並非指說那間冠軍店使用的肉品是殘留或含有超過我國法定標準的萊克多巴胺，因此依罪嫌不足，給予不起訴處分。
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