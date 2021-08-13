牛肉麵失言風波 丁怡銘獲不起訴理由出爐

行政院前發言人丁怡銘因冠軍牛肉麵失言風波，遭議員告發涉違反食品安全衛生管理法。台北地檢署調查後，認為丁主要發言並非指使用含有萊劑的美牛，而是飼養過程中有使用萊劑的美牛，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。

去年11月12日時美牛議題沸騰，丁怡銘指台北巿牛肉麵節紅燒組冠軍「皇家傳承」用含萊克多巴胺美牛，卻遭店家出示無萊劑證明打臉。事後，行政院長蘇貞昌偕丁親赴店家，數度鞠躬致歉；丁怡銘並購買100份牛肉麵以表達誠意。

議員王鴻薇、侯漢廷、羅廷瑋16日到北檢，按鈴告發丁怡銘散播「牛肉麵節冠軍使用萊劑肉品」的不實訊息，涉嫌違反食品安全衛生管理法第46-1條「散播有關食品安全之謠言或不實訊息」。

丁怡銘當時受訪表示，這件事的爭議在於政策說明不夠清楚，造成業者傷害，因此誠心向業者道歉並說明，直到陳姓老闆表示已理解政府用意；這並非散播假訊息。