前輔導長管理國有眷地 舊照重貼繳5萬元換緩起訴處分
關渡指揮部保修連上尉前輔導長彭奕哲，負責管理國有眷地巡管及回報工作，卻把舊照片貼在職務報告上，涉偽造文書罪嫌。台北地檢署考量其坦承犯行，犯後態度良好，今給予緩起訴處分，期間1年，須支付公庫5萬元。
檢方調查，彭奕哲退伍前負責管理國有眷地巡管及回報工作，在2019年4月至7月間，卻因為懶惰跑一趟軍營而把舊照片貼在職務報告上，以此欺矇上級，涉偽造文書罪嫌。
據了解，他到案後坦承犯行，供稱因為人位於新店，但本部在關渡，要把手機內照片上傳要跑到關渡實在太遠，才出此下策。
檢方考量李男無前科，一時失慮致罹刑章，犯後已坦承犯行，深表悔悟，歷此司法偵查程序應有所警惕，行為所生危害非鉅，給予緩起訴處分，以勵自新。
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