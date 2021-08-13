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前輔導長管理國有眷地 舊照重貼繳5萬元換緩起訴處分

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

關渡指揮部保修連上尉前輔導長彭奕哲，負責管理國有眷地巡管及回報工作，卻把舊照片貼在職務報告上，涉偽造文書罪嫌。台北地檢署考量其坦承犯行，犯後態度良好，今給予緩起訴處分，期間1年，須支付公庫5萬元。

檢方調查，彭奕哲退伍前負責管理國有眷地巡管及回報工作，在2019年4月至7月間，卻因為懶惰跑一趟軍營而把舊照片貼在職務報告上，以此欺矇上級，涉偽造文書罪嫌。

據了解，他到案後坦承犯行，供稱因為人位於新店，但本部在關渡，要把手機內照片上傳要跑到關渡實在太遠，才出此下策。

檢方考量李男無前科，一時失慮致罹刑章，犯後已坦承犯行，深表悔悟，歷此司法偵查程序應有所警惕，行為所生危害非鉅，給予緩起訴處分，以勵自新。

關渡指揮部保修連上尉前輔導長彭奕哲，負責管理國有眷地巡管及回報工作，卻把舊照片貼在職務報告上，涉偽造文書罪嫌。台北地檢署今給予緩起訴處分。圖／本報資料照。
關渡指揮部保修連上尉前輔導長彭奕哲，負責管理國有眷地巡管及回報工作，卻把舊照片貼在職務報告上，涉偽造文書罪嫌。台北地檢署今給予緩起訴處分。圖／本報資料照。

偽造文書

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