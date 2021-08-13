檢察三專生回流一審 北檢只增加1名偵查火力

法務部檢察人事規定上二審3年、2年的「三專生」、「二專生」職期屆滿要回任一審辦案，「天下第一署」台北地方檢察署今天舉辦檢察官會議進行年度事務分配，二審回任者只有金門高分檢署檢察官王鑫健1人接下偵查工作。

司法官學院41期的王鑫健曾任法務部辦事、北檢查緝黑金組主任檢察官，去年偵辦立委集體貪瀆案後，獲派「三專生」到金門高分檢；王響應法務部政策，擔任二審檢察官1年即回任地檢署辦案，未來將在北檢查緝毒品犯罪。

同樣身為「三專生」選填台北地檢署回任者，包括司法官學院36期的許祥珍、37期的楊淑芬、蔡名堯、翁珮嫻、39期的林黛利，都分配在公訴組負責蒞庭論告，另有檢察「二專生」黃士元事務分配擔任執行科檢察官。

台北地檢署今天公布的人事事務分配，並未表列2年前職期未滿主動「回流」一審辦案的「三專生」林漢強；林是法官轉任檢察官的罕例，曾任彰化地檢署襄閱主任檢察官，有人認為高層可能對林的人事另有規畫。

檢察官業務分偵查、公訴、執行三類。法界人士說，檢察人事新制的目的之一，是要讓資深檢察官有機會傳承辦案經驗給新人，傳承指的就是「偵查業務」，讓資深的人去公訴蒞庭或辦執行業務，看不出人事政策改革的美意。

一、二審檢察官輪調制度是蔡英文總統2017年召集全國司法改革國是會議的議題下產物，被視作近代檢察史上最重要的改革方向，2018年時，全國有接近98%基層檢察官支持全面性輪調。