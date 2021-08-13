追拉法葉弊案不法所得 檢扣押汪傳浦妻小4億美元成功！

檢方聲請沒收拉法葉購艦弊案中已故軍火商汪傳浦藏於海外的犯罪所得，審理過程中，檢方發現汪妻葉秀貞和子女在瑞士銀行有4億多美元，聲請扣押獲准，汪的妻小不服抗告，被最高法院駁回，確定成功扣押4億多美元。圖／聯合報系資料照片 檢方聲請沒收拉法葉購艦弊案中已故軍火商汪傳浦藏於海外的犯罪所得，台灣高等法院更一審上月裁准沒收5億2074萬美元，但審理過程中，檢方發現汪妻葉秀貞和子女在瑞士銀行有4億多美元，聲請扣押獲准，汪的妻小不服抗告，被最高法院駁回，確定成功扣押4億多美元。

已故軍火商汪傳浦。圖／聯合報系資料照片 最高法院指出，雖葉秀貞和子女認為檢方不能在法院審理中聲請扣押財產，而應在偵查階段聲請，但法律並無此規定，且扣押僅是保全財產的方式，並不代表沒收、執行財產，因此駁回汪妻等人的抗告。

汪傳浦和海軍前上校郭力恆在我國向法國湯姆笙公司採購拉法葉艦中收取回扣，郭被依貪汙治罪條例判刑15年，併科罰金2億元，法院也宣告所得財物3億4053萬美元、476萬461法郎，應與汪傳浦連帶追繳沒收確定。汪於地院審理期間逃亡而遭通緝，2015年1月20日死亡。

2016年7月1日，刑法沒收新制規定施行後，檢方對葉秀貞與汪傳浦子女汪家興、汪家勇、汪家明、汪君玲，以及他們設立的Euromax、Sableman、Luxmore等公司聲請單獨宣告沒收，包括湯姆笙公司匯入Euromax公司帳戶的回扣本金3億4129萬美元、匯入Middlebury公司的回扣本金1億7465萬美元，而本金部分扣掉檢察官已執行郭力恆的犯罪所得2875萬美元後，共計4億8719萬美元，此外還有巨額孳息。

最高法院去年10月底裁定，檢方聲請沒收犯罪所得其中本金3億1253萬美元確定，另本金1億7465萬美元及孳息發回高院更裁；高院更一審7月裁定再沒收5億2074萬美元，據悉檢方已提抗告，案件在最高法院審理中。