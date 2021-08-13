九如、里港鄉公所工程圍標案 屏檢聲押1廠商餘請回
屏東縣九如和里港鄉公所傳出有特定廠商圍標工程，屏東地檢署昨天指揮廉政署南部地區調查組搜索九如和里港郷公所承辦人員辦公室和相關廠商住所共15處，傳喚包括九如鄉長張振亮在內共17人次釐清案情，檢方複訊後認為連姓廠商涉嫌以行賄方式在兩地鄉公所圍標工程牟利，檢方以事實足認有勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見，餘均請回。
屏東地檢署接獲檢舉，指里港鄉公所職員辦理鄉內相關工程案件，疑有違背職務收受賄賂及違反政府採購法等情事，檢察長指派檢察官吳紀忠成立專案小組，並交廉政署南部地區調查組調查，經調查蒐證後，發現該廠商以相同手法在九如鄉公所以圍標工程，檢方昨天指揮南調組及警政署政風室搜索票展開搜索和傳喚行動。
檢調搜索里港鄉公所張姓承辦員、九如鄉公所陳姓承辦員及連姓廠商的住居所及辦公處所共15處，扣押帳冊等相關資料，並傳喚被告及相關證人共17人次釐清案情；訊後以連姓廠商涉嫌違反貪汙治罪條例第11條第1項的違背職務行賄罪嫌及違反政府採購法第87條第4項的合意圍標罪嫌重大，且有事實足認有勾串共犯之虞，認有羈押必要，今天凌晨向屏東地院聲請羈押禁見，其他包括九如鄉長張振亮等人均請回。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言