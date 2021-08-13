牛肉麵失言風波 丁怡銘被控違反食安法獲不起訴

行政院前發言人丁怡銘牛肉麵因失言風波引發爭議。報系資料照片 行政院前發言人丁怡銘牛肉麵失言風波引發爭議請辭獲准，北市議員王鴻薇、侯漢廷、台中市議員羅廷瑋到台北地檢署，按鈴告發丁怡銘涉違反食品安全衛生管理法。檢察官調查後，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。

丁怡銘去年11月12日在行政院會後記者會，回應台北市長柯文哲提出萊豬爭議時表示，台北市牛肉麵節冠軍用的就是萊牛。不過，店家出示未檢出萊克多巴胺的證明，引發一連串爭議。丁怡銘向行政院長蘇貞昌請辭獲准。

王鴻薇、侯漢廷、羅廷瑋16日到北檢，按鈴告發丁怡銘散播「牛肉麵節冠軍使用萊劑肉品」的不實訊息，涉嫌違反食品安全衛生管理法第46-1條「散播有關食品安全之謠言或不實訊息」。