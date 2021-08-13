又爲翁啟惠！一案三查後 監院送懲戒法院答辯竟鬧雙胞

監察院繼浩鼎案「一案三查」事件後，再度因中研院前院長翁啟惠案爆發激烈討論。該案目前進度在懲戒法院上訴中，監察院上個月回覆懲戒法院答辯內容，竟破天荒出現兩份看法完全相左的意見書，連監院內部在前天司獄委員會上都砲聲隆隆，引發適法性質疑，決議提請法規會討論。

據悉，翁啟惠提出上訴後，監察院是在七月底將兩份意見書皆核官印，以監察院名義同時送往懲戒法院，但替翁啟惠平反的蔡崇義、王幼玲、趙永清三位監委並非原翁啟惠彈劾案的提案監委，為追認其所提報告效力，於是在前天司獄委員會中，將該案排入報告案議程中備查。

但此作法在司獄委員會中未獲得一致認同，甚至引發激烈討論。據悉，質疑意見主要根據監察法第十六條、監察法施行細則第十一條，當中皆載明，監察院回覆懲戒機關有關被彈劾人員的答辯內容，屬原提案委員權限，第三版調查報告監委並無權以監院名義，向懲戒法院提出意見書；且退萬步言，未經過委員會決議就先將意見書送至懲戒法院，再來事後追認，也有「先斬後奏」的程序問題。委員會最終決議，將該案的備查程序擱置，並請法規會研議討論相關法律問題。

當初彈劾翁啟惠的提案人之一、前監委仉桂美表示，從未聽聞過監察院有對同一事件發出兩個互相衝突意見的情況，該事件凸顯出國家體制被破壞的嚴重問題。

仉桂美說，該案是在第五屆監委任內就通過彈劾，雖然第五屆監委已經卸任，但彈劾案的機關意志是延續的，沒有道理到了第六屆監委，就能做出立場不同的新版調查報告，甚至還越俎代庖一併送往懲戒法院，「這根本是沒有效力的」。