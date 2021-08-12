台灣高檢官長吳怡明 擬接法務部保護司副司長

台灣高等檢察署官長吳怡明因一、二審檢察官輪調新制，2018年升二審檢察官，今年需回任一審，人事缺占台北地檢署；法務部已規畫吳接任保護司副司長，並於明天檢審會提案討論，如無意外，人事案討論後會照案通過。

司法保護業務是法務部的重點工作之一，前任保護司副司長林嚞慧已派法務部擔任參事職，遺缺迄未補實。

司法官學院38期的吳怡明，辦案及行政經驗均豐富，他曾任士林地方檢察署襄閱主任檢察官，尤其在高檢署時擔任書記官長，更協助督導犯保、更保等業務，因適任獲派保護司副司長。

事實上，同樣有「三專生」身分由二審回任一審者，全國共有4名檢察官曾經擔任重要地檢署的襄閱主任檢察官、即發言人，他們是：士林的吳怡明、新北的周懷廉、桃園的王以文，以及彰化的林漢強。

周懷廉日前獲派行政執行署宜蘭分署長，王以文已派廉政署北調組組長，加上吳怡明新派任保護司副司長，獨林漢強仍留在台北地檢署辦案。

此外，女檢察官張安箴前派行政院經貿談判辦公室，處理涉外法律事務，張安箴今年入圍檢察人事新制的「二專生」，月底即將派任二審檢察署，她的遺缺由台北地檢署檢察官黃紋綦報名，人事案明天一併交檢審會討論。