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前妻拒絕求歡竟遭毆打硬上 台南男子二審仍判3年6月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市楊姓男子與前妻4年前離婚，為養育子女仍同住但未同房，他為滿足性需求屢屢與前妻吵鬧，前妻只好同意以一周一次頻率配合，去年1月底他僅著內褲進入其房間求歡，前妻以前一天才做過而拒絕，但不為楊接受且硬上，前妻事後哭訴「覺得自己像一隻被扒光的雞，光溜溜的坐在那裡」，楊否認強制性交，一審被判3年6月徒刑，不服上訴，二審認事證明確，駁回上訴。

檢警調查，去年1月20日下午2時，前妻剛下班返家洗澡，楊欲向前妻求歡，僅著內褲進入其房間，坐在床上等待，待前妻沐浴後僅包覆浴巾走出浴室，即要求與她性交，前妻以前一天才配合性交為由拒絕，未料，楊無視前妻明言拒絕，仗恃其男性身形優勢，將其推倒在床後，以雙手壓制，前妻掙扎、反抗，一再表示「不要」，並用腳踢楊，楊遭激怒，徒手毆打其臉部、頭部。

前妻因隔日仍要上班工作，為免臉上留下傷痕，轉身臉朝下、趴在床上閃避攻擊，楊順勢坐在其臀部，掐住前妻頸部、反折其身驅，一再哭喊不要，甚至大喊兒子名字求救，楊回稱「不用叫了，妳兒子不在」，強制性交得逞。前妻打電話向女兒哭訴，女兒以電話通知弟弟返家，偕同母親到醫院驗傷、報警。

楊否認強制性交，辯稱有得到前妻同意，沒有違反其意願。他說，他以為就是像以前一樣，吵完架就沒事了，本案是前妻對他設局。辯護人表示，兩人離婚後仍同居，即使經常發生衝突，但面對被告的性需求，告訴人仍會配合進行性行為，頻率高達每周一次以上。

前妻指出，1年多前兩人關係開始僵硬，後來不想再配合，對方一再誣陷她外面有男人，令她很反感，何況沒有婚約，對方憑什麼要她配合。她表示，當天身體和心裡都很不舒服，拒絕配合。

她說，過程中不斷哭喊「我不要」，但前夫還是做了，她被用完以後，她覺得自己像一隻被扒光的雞，光溜溜的坐在那裡。

台南地院合議庭審酌，雙方既已離婚，前妻本無性行為的協力義務，未料，楊為滿足自身性需求，不知尊重其性自主權，強行性交行為，造成前妻身心受創。兼衡楊手段及過程中前妻所受傷勢、有意和解，惟因分期金額談不攏，量處3年6月徒刑。

台南高分院合議庭認原審認事用法並無違誤，審酌楊現因疫情沒有工作，獨居，因和解金額給付方式意見不同，未能達成和解，駁回上訴。

台南高分院合議庭認原審認事用法並無違誤，審酌楊現因疫情沒有工作，獨居，因和解金額給付方式意見不同，未能達成和解，駁回上訴。本報資料照
台南高分院合議庭認原審認事用法並無違誤，審酌楊現因疫情沒有工作，獨居，因和解金額給付方式意見不同，未能達成和解，駁回上訴。本報資料照

離婚 性行為

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