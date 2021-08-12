百億總裁莊周文2億交保 檢提抗告一審開庭評議

新力旺控股集團總裁莊周文涉嫌經營「GPK線上博弈平台」，牟利達594億元，台中地檢署今年3月初洗錢防制法等罪將他起訴，法官裁定將莊繼續羈押，莊請求撤銷羈押，法官6月17日裁定以1億2000萬交保，檢察官不服提抗告，法官更裁以2億交保，但檢方認不足防止莊逃亡海外，二審認檢方抗告有理發回一審來重審，台中地院今天上午傳莊審理，訊問後予以請回，由合議庭評議後再做裁定。

台中地院今天上午召開訊問庭，傳訊莊周文到庭，由受命法官針對相關疑點查證，訊後將莊予以請回，待由合議庭開會評議後，再做裁定，莊周文是否能夠交保？或被羈押，由合議庭於近日內評議裁定。

檢方調查，莊周文是新力旺控股集團等多家公司的負責人，經營GPK線上博弈平臺，將線上博弈業務進行垂直及平行整合，成立12家公司，並由各公司分別負責測試網路遊戲穩定度、線上博弈網站的美編設計，以及對外招攬博奕系統供應商、線上博弈業者加入「GPK線上博弈平台」，截至去年1月查獲為止，總計招攬532家線上博奕站主、54家博弈系統供應商，不法獲利達594億元，另外也涉嫌逃漏稅2億多元。

檢方在全案收網後，陸續追回莊與集團成員名下的8.5億的售地所得、41筆不動產、768台伺服器、現金2.5億、美金265萬、13輛名貴跑車等資產，其中「愛車如痴」的莊，還在去年底時，與檢方協調，不要將超跑變價拍賣，而是由他籌措相對應的保證金，讓檢方查扣，檢方也同意，莊在去年12月湊出1.5億元，將13輛超跑「贖回」，檢方統計全案共查扣25億元的莊與成員的資產。

台中地檢署今年3月初依賭博、洗錢防制法等罪，起訴莊周文等32人後，法官裁定將莊周文繼續羈押，莊請求撤銷羈押，法官於6月17日裁定以1億2000萬交保，檢察官不服提抗告，台中高分院認抗告有理，發回台中地院重審，一審於7月16日，裁定莊以新台幣2億元交保，但檢察官仍不服，再提起抗告。

台中高分院認本案尚有證人要查，且特定對象隱匿相關公司資料及財產，且莊周文的新力旺集團遭搜索後，出售、移轉不動產、汽車，足見迴避蒐證的行為強度甚高，也有以不正當方法影響共犯、證人證詞，原審未審酌於此，卻僅令莊具保2億元保證金，是否足以取代原有羈押處分，防止莊逃亡海外的可能而保全他到場，確有再行研求之餘地，因此認檢方抗告有理，8月9日發回台中地院重新審理。