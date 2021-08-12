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假廟會團體名義實經營地下錢莊 嘉警破黑幫討債集團

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣警察局刑警大隊下午宣布破獲，以賴姓兄弟為首的組織犯罪地下錢莊集團，查獲主嫌賴姓兄弟及共犯共計11名到案，有高雄、雲嘉等南部地區被害人百餘人，查扣空氣槍、假子彈、120多萬現金、球棒、被害人本票、借據、汽車讓渡合約書等大批贓證物，主嫌賴姓兄弟等4名首要成員經法院裁定羈押，全案擴大偵辦。

竹崎分局偵查隊去年11月接獲多名被害人檢舉，以36歲賴姓男子與34歲弟弟兄弟為首的犯罪集團，以竹崎鄉「恩德濟公會」會長及副會長名義，並以開設檳榔攤作幫派聚集據點，從事地下錢莊非法放款借貸，收取高達年息300%利息，被害人無力償還，即遭恐嚇、押人、潑漆、撒冥錢、砸住處門窗等手段暴力討債。

刑警大隊組成專案小組，報請檢察官侯德人指揮偵辦，9日凌晨由竹崎、朴子、布袋分局、刑大、高雄市刑大、嘉義憲兵隊等，針對相關涉嫌人及處所共26處同步實施搜索拘提查緝，查獲主嫌賴姓兄弟及共犯共計11名到案，主嫌兄弟嘉義人，先到高雄發展組織放高利貸，再返鄉發展。

被害人遍及工農商等職業，嫌犯利用被害人急需現金周轉放貸，警方歷經10月餘蒐證調查，主嫌等見防疫期間管制措施，部分行業暫停營業，民眾資金需求增加，以「快速放款、免保人」宣傳話術，吸引民眾向集團借貸，查獲借款本票多達百餘張。

有被害人被逼債轉向他家錢莊借款，償還高利貸，陷入債務循環財務困境；更有被害人遭集團強行押走，以棍、棒毆打逼迫下跪等凌虐暴行，被迫將轎車過戶讓渡，警方逮捕主嫌及成員，查扣恐嚇被害人使用槍枝、現金、點鈔機、球棒、擴音器、被害人本票、借據、汽車讓渡合約書、不法所得賓士轎車2輛等贓證物，依涉嫌違反組織犯罪條例、恐嚇取財、妨害自由、妨害名譽、重利、妨害秩序、毀損、傷害等罪嫌移送地檢署偵辦。

嘉義縣警察局刑警大隊下午宣布破獲，以賴姓兄弟為首的組織犯罪地下錢莊集團，查獲主嫌賴姓兄弟及共犯共計11名到案，查扣大批犯罪工具贓物。記者魯永明／攝影
嘉義縣警察局刑警大隊下午宣布破獲，以賴姓兄弟為首的組織犯罪地下錢莊集團，查獲主嫌賴姓兄弟及共犯共計11名到案，查扣大批犯罪工具贓物。記者魯永明／攝影
嘉義縣警察局刑警大隊下午宣布破獲，以賴姓兄弟為首的組織犯罪地下錢莊集團，查獲主嫌賴姓兄弟及共犯共計11名到案。圖／警方提供，
嘉義縣警察局刑警大隊下午宣布破獲，以賴姓兄弟為首的組織犯罪地下錢莊集團，查獲主嫌賴姓兄弟及共犯共計11名到案。圖／警方提供，
嘉義縣警察局刑警大隊下午宣布破獲，以賴姓兄弟為首的組織犯罪地下錢莊集團，查獲主嫌賴姓兄弟及共犯共計11名到案。圖／警方提供，
嘉義縣警察局刑警大隊下午宣布破獲，以賴姓兄弟為首的組織犯罪地下錢莊集團，查獲主嫌賴姓兄弟及共犯共計11名到案。圖／警方提供，
嘉義縣警察局刑警大隊下午宣布破獲，以賴姓兄弟為首的組織犯罪地下錢莊集團，查獲主嫌賴姓兄弟及共犯共計11名到案，查扣兩輛賓士車。記者魯永明／攝影
嘉義縣警察局刑警大隊下午宣布破獲，以賴姓兄弟為首的組織犯罪地下錢莊集團，查獲主嫌賴姓兄弟及共犯共計11名到案，查扣兩輛賓士車。記者魯永明／攝影
嘉義縣警察局刑警大隊下午宣布破獲，以賴姓兄弟為首的組織犯罪地下錢莊集團，查獲主嫌賴姓兄弟及共犯共計11名到案，查扣大批犯罪工具贓物。記者魯永明／攝影
嘉義縣警察局刑警大隊下午宣布破獲，以賴姓兄弟為首的組織犯罪地下錢莊集團，查獲主嫌賴姓兄弟及共犯共計11名到案，查扣大批犯罪工具贓物。記者魯永明／攝影

恐嚇 嘉義 地下錢莊

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