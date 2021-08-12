小年夜抓螃蟹大叫「啊」一聲身亡 他有疏失下場慘了

廖姓男子前年休假和朋友到彰化縣漢寶溪抓螃蟹，卻因踩在潮濕泥巴地上被電死，檢警查出是粘姓男子養殖文蛤的老舊電纜漏電，依法起訴粘；一、二審依過失致死罪判粘3年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，廖和朋友2019年2月3日凌晨4時許，趁退潮到溪岸抓螃蟹，因鞋底陷入泥沼，難以行走，他呼叫友人拉他上岸，未料剛脫離泥濘才走1、2步，大叫一聲「啊」，隨即趴倒在泥巴地上，送醫急救仍身亡。

經調查，粘的電纜老舊破皮漏電，加上總開關內的漏電斷路器沒有效用，導致未能自動斷電，電流沿著溪水傳遞，才讓廖被電流電擊昏迷後休克死亡。