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小年夜抓螃蟹大叫「啊」一聲身亡 他有疏失下場慘了
廖姓男子前年休假和朋友到彰化縣漢寶溪抓螃蟹，卻因踩在潮濕泥巴地上被電死，檢警查出是粘姓男子養殖文蛤的老舊電纜漏電，依法起訴粘；一、二審依過失致死罪判粘3年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。
判決指出，廖和朋友2019年2月3日凌晨4時許，趁退潮到溪岸抓螃蟹，因鞋底陷入泥沼，難以行走，他呼叫友人拉他上岸，未料剛脫離泥濘才走1、2步，大叫一聲「啊」，隨即趴倒在泥巴地上，送醫急救仍身亡。
經調查，粘的電纜老舊破皮漏電，加上總開關內的漏電斷路器沒有效用，導致未能自動斷電，電流沿著溪水傳遞，才讓廖被電流電擊昏迷後休克死亡。
廖父開庭時向法官指出，他愛他的兒子24年，兒子從小學習技術都沒有休假，只有案發當天休息，竟然死在那個地方，讓他每天都活在傷痛中；法院認為，粘的魚塭電纜漏電肇事，粘未盡注意、維護義務，沒有及時更新電線，另斷路器也安裝錯誤，導致廖觸電身亡，且粘犯後否認犯行，飾詞狡辯毫無悔意，也沒和家屬和解，一、二審均依過失致死罪判刑3年，最高法院駁回上訴，全案定讞。
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