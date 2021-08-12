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影／無視防疫禁令開賭博電玩「罪加一等」業者賭客送辦

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

疫情雖然降級，但八大行業仍不得營業，宜蘭縣聯合稽查小組昨天突擊檢查，在宜蘭市聖後街查獲一家複合式商店，店面是雜貨店，但裡面另外一個房間提供20幾台電玩，在疫情期間不但非法營業，還從事賭博性電玩，全案依違反傳染病防治法及賭博罪，把賭客、店員及負責人送辦。

縣政府表示，電玩遊藝場屬於八大行業，疫情警戒二級期間仍不得開放營業，這家業者利用裡面另外隔出來的房間經營電玩店，昨天提供41歲張姓男子打電玩，已經違反傳染病防治法可處以6萬元到30萬元，而且還從事賭博性電玩，罪加一等，觸犯刑法賭博罪及電子遊戲場管理條例送辦。

宜蘭分局新民派出所昨天下午3時30分許配合宜蘭縣政府聯合稽查小組，針對休閒娛樂場所執行違規營業聯合稽查，發現位於宜蘭市聖後街某複合式商行的電玩遊藝場竟無視防疫禁令，仍違規營業，當場查獲賭客1名、店員2名及負責人1名等犯嫌，並查扣賭資1萬5000元、遊戲代幣351枚及電玩機台23檯(IC版23片)等證物。

張姓賭客坦承係以1比1方式與店家對賭，宜蘭分局表示，配合中央疫情指揮中心8月10日至23日仍維持二級警戒，未來視疫情趨於穩定才會漸進放寬管制，惟現階段各遊藝場所、電子遊戲場等類似場所仍不得營業，呼籲業者應共體時艱「暫停營業」，莫以身試法。

無視防疫禁令，宜蘭有複合式商店業者提供賭博性電玩，警方把業者與賭客都送辦。圖／警方提供
無視防疫禁令，宜蘭有複合式商店業者提供賭博性電玩，警方把業者與賭客都送辦。圖／警方提供
無視防疫禁令，宜蘭有複合式商店業者提供賭博性電玩，警方把業者與賭客通通送辦。圖／警方提供
無視防疫禁令，宜蘭有複合式商店業者提供賭博性電玩，警方把業者與賭客通通送辦。圖／警方提供
無視防疫禁令，宜蘭有複合式商店業者提供賭博性電玩，警方把業者與賭客都送辦。圖／警方提供
無視防疫禁令，宜蘭有複合式商店業者提供賭博性電玩，警方把業者與賭客都送辦。圖／警方提供
無視防疫禁令，宜蘭有複合式商店業者提供賭博性電玩，警方把業者與賭客都送辦。圖／警方提供
無視防疫禁令，宜蘭有複合式商店業者提供賭博性電玩，警方把業者與賭客都送辦。圖／警方提供

宜蘭 疫情 賭博

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