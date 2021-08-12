「搞火車」只因愛聽石頭碎掉聲響 鬱症男得蹲4年2月牢

羅姓男子疑患自閉、憂鬱症，喜歡聽「石頭碎掉」的聲音，去年11、12月間在台鐵新竹、竹北段的鐵軌上四度擺放石塊、水泥塊，列車煞車不及，碾碎異物，幸未造成人員傷亡。司機發現羅的身影，通報警方，羅遭逮捕。新竹地方法院依妨害舟車行駛安全罪判羅3年6月徒刑，案經上訴，台灣高等法院今改判他4年2月徒刑。

羈押中的羅（25歲）今到庭聽宣判，一語未發。

羅姓男子從事粗工工作，居無定所。去年11月18日中午，羅在新竹縣竹北市的台鐵火車軌道上擺放四方形的水泥製線槽蓋，還在上頭堆疊圓形石塊，一輛區間車駛近竹北站時，陳姓司機員雖發現、煞車，但列車仍輾壓過線槽蓋。陳下車檢查，確認安全無虞後再進站。

11月23日晚間6點多，羅又在相同地點擺放2塊重疊的線槽蓋，當時速85公里的區間車駛來時，飛裂的線槽蓋彈到第4車廂的車下軔機控制單元銅管，銅管毀損且大量排氣。因列車偵測到大量排氣自動緊急煞車，列車無法繼續行駛，旅客只好下車、徒步走到竹北站。

緊接著在11月27日、12月2日傍晚，台鐵三姓橋站與竹北站附近也接連發生「搞軌」事件，台鐵列車也都輾過線槽蓋，其中11月27日的事故還造成列車前方的輔助排障器變形。

台鐵通報鐵路警察，警方組「除石專案」調查，經調閱沿途監視器，鎖定羅姓男子；當羅第四度犯案時，被埋伏警力攔查。警詢時，羅表示「喜歡聽石頭碎掉的聲音」，才會在鐵軌上放水泥線槽蓋；一個線槽蓋重達20公斤，都是羅就近搬來。