台南學甲工業區爐碴汙染 檢方：該查的都會查

時代力量立委陳椒華前天開記者會表示，民眾陳情台南學甲工業區遭不當掩埋爐碴廢棄物，造成地下水強鹼汙染，酸鹼值達12.4至12.5，接近腐蝕性有害廢棄物程度。她要求相關單位盡速責成汙染行為人明祥馨公司清除，必要時應向法院聲請強制執行，釐清不法事項。南檢表示，有關學甲爐碴案正由檢察官偵辦當中，會秉持毋枉毋縱的原則，依法積極偵辦。

地方關切爐碴去向，檢方強調，該查的都會查。南檢昨天甫偵結以王姓男子為首不法集團，自2017年起，涉嫌長期濫倒廢棄物，並棄置或掩埋於台南市龍崎區、官田區及柳營區等7處公有及私人土地，檢方表示，兩案偵辦對象不同，沒有關連性。

台南市環保局表示，為監控學甲爐碴影響地下水情形，在周界上游設地下水監測井，並於5月17日、6月8日及7月14日採樣，地下水質監測結果8項重金屬檢測皆低於汙染監測標準值，PH值約7左右。在掩埋區內爐碴未清除前，都會在區外下游處執行地下水監測，確認是否因爐碴填埋有影響。

陳椒華說，去年要求國產署在遭埋爐碴國有地設監測井，發現當地不只填埋爐碴，還有爐石粉，造成地下水強鹼汙染；學甲里長李新進也表示，國有地廢棄物掩埋3、4公尺深，開挖後有爐石粉。

陳椒華質疑，經濟部工業局去年9月就函覆台南市環保局，明確表示爐碴不能作為工程填地材料，爐石粉更不是可再利用的事業廢棄物，台南地檢署去年前後兩次到學甲工業區開挖，已發現使用爐碴填埋，不解環保局為何還要用「均質粒料」幫明祥馨以「爐碴再利用」開脫？