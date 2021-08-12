喝了酒坐上車發動引擎「非酒駕」法官寫7千字無罪判決

林姓男子酒後坐上機車發動引擎，警察取締他酒駕，林稱沒有騎車，還是被依公共危險罪移送法辦、被起訴。台北地方法院審理，林再辯只是坐在車上發動引擎，就被警察法辦，法官認為沒有證據證明酒駕，判林無罪。可上訴。

這起單純的酒駕案，法官本來已訂庭期今年3月宣判，不過，林稱，還有證據想請法官幫忙調查，法官今年5月又開庭，日前寫出一份超過7000字的無罪判決。

台北地方檢察署起訴說，林姓男子2020年1月12日上午，在台北市萬華區工地內飲用保力達B與啤酒，下午5時騎機車上路，在柳州街被警察攔查，酒測值0.37毫克，林酒駕，犯公共危險罪。

法官調查時，林否認酒駕，辯稱沒有騎車，「只是坐在機車上發動引擎及抽菸」；林告訴法官，他的機車是新車，需要發動引擎保養一下，還說自知有喝酒，當時是要請哥哥騎另一輛機車載他回家。

法官勘驗警方密錄器發現，員警與林交涉時，林一度向警察解釋稱，他的人與機車都在騎樓上，員警卻反告訴林，要林去看法院判例，對林稱「只要有發動機車，就算是有駕駛行為」等。

密錄器顯示，員警在人行道上發現發動中的機車，上前盤查，見林身上有酒氣，對林施酒測，但事實上，其時林與哥哥分別乘坐在2輛機車上，「林的機車停放在人行道上，僅有發動，非屬行駛之狀態」，難以認定林酒後騎車上路。

林的哥哥證稱，弟弟說機車是新買的、好幾天沒有騎，想要熱一下引擎，弟弟發動引擎1、2分鐘，機車中柱還立著，根本沒有移動，警察就走過來酒測。

法官也查證林稱「熱新車保養」的說法是否為真，發現機車是2019年4月出廠，到案發的2020年1月，時間上未超過1年，林辯稱發動引擎為了保養新車，說詞採信，並認為檢警所舉證，不足以證明林的酒駕犯行，判林無罪。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康