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地下廠房徒手分裝醫用口罩 負責人向法官認罪盼緩刑
新北市慶豐商貿公司，疫情期間未經核准購買大量醫用口罩和OK繃，自行在簡陋地下廠房徒手分裝，再販售至藥局等地，士林地檢署將47歲公司負責人陳鋒銘依未經核准製造醫材罪起訴，今天士林地方法院召開準備程序庭，陳庭中認罪，他的辯護律師說，陳已自白，也積極取得製造執照，盼有緩刑機會。全案辯論終結，法官諭知本月30日上午11點宣判。
2020年2月10日士林地檢署搜索慶豐公司及其倉庫等3處，查扣130萬片OK繃膠帶及7000多片未拆封、分裝的醫用口罩，士檢認為，陳未經核准擅自製造醫療器材，時間長達2年，不法獲利約6百多萬，違反藥事法嫌疑重大，偵結將陳起訴。
今天士林地院召開程序準備庭，陳庭中認罪，願意繳交不法所得50萬；他說不熟悉法律所以犯案，因疫情關係，公司影響很大，家中還有母親及2個小孩需撫養，請法官、檢察官給他自新機會。
他的辯護律師表示，陳已自白，也積極取得製造執照，已有悔意，盼法官給予緩刑。法官諭知本月30日上午11點宣判。
據悉，陳是法律系畢業，碩士學位，近年他承接家業經營慶豐公司，也擔任新北市醫療器材商業同業公會理事。
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