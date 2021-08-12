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碩士見闖紅燈以三字經辱罵 被打得鼻青臉腫還判拘役

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

碩士畢業擔任工程師的莊男，去年騎機車路經中市向上路與益豐路交叉路口時，見王男闖紅燈，辱罵王男「幹，你他媽闖紅燈」，引起王男不滿，與柯姓友人毆打莊男，致被害人被打得鼻青臉腫，台中地院依傷害等罪將王男判刑5月，而柯男與莊達成調解，賠償新台幣1萬元，判刑4月，獲緩刑2年。而莊男被依公然侮辱罪判處拘役15日，得易科罰金。

判決書指出，王男（36歲）去年10月29日下午，騎機車行經中市南屯區向上路與益豐路的交叉路口，闖紅燈右轉向上路，當時莊男（31歲）騎機車沿向上路3段行經該處時，不滿王男闖紅燈，向王男辱罵「幹！你他媽闖紅燈哦」、以及三字經。

王男聽後相當不滿，2人停車後一言不合，王以拳頭毆打莊的臉部，而騎機車在人後方王的朋友柯男見狀，也持安全帽毆打莊，致莊受有左側眼周圍挫傷合併眶底閉鎖性骨折、頭部挫傷、左上門牙牙齒閉鎖性骨折、雙側手部擦傷等傷害。

王及柯又以三字經辱罵莊，王男並以身體將莊壓制在地，並恫稱「趴好，不然我再打」，致莊心生畏懼，經警方到場處理。

碩士畢業擔任工程師的莊男，去年騎機車路經中見王男闖紅燈，辱罵王男「幹，你他媽闖紅燈」，引起王男不滿，與柯姓友人毆打莊男，台中地院依傷害等罪將王男判刑5月，而柯男與莊達成調解，獲緩刑2年。而莊男被依公然侮辱罪判處拘役15日。圖／本報資料照
碩士畢業擔任工程師的莊男，去年騎機車路經中見王男闖紅燈，辱罵王男「幹，你他媽闖紅燈」，引起王男不滿，與柯姓友人毆打莊男，台中地院依傷害等罪將王男判刑5月，而柯男與莊達成調解，獲緩刑2年。而莊男被依公然侮辱罪判處拘役15日。圖／本報資料照

骨折 公然侮辱 牙齒

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