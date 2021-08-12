疫情分流又缺志工 彰化社福機構中秋不賣月餅了

每年中秋節前夕，社福機構推出應景月餅禮盒銷售，但今年新冠肺炎本土疫情嚴峻，加上疫情二級警戒維持，須分流管制，彰化有社福機構擔心人力、物力一投入疫情又有變數，已決定今年退出月餅禮盒銷售的戰局。

每年中秋是社福團體義賣商品的最大檔期，除了增加收入，也讓身相障礙者能自食其力，彰化縣府每年幫縣內社福機構舉辦聯合行銷活動，以往約有20家左右參加，今年預計將少一半以上。

彰化慈愛教養院已決定今年不特別製作應景月餅，只銷售平時就有的蛋捲與手工餅乾商品，院長張明正說，全日照機構比照長照機構，必須嚴格分艙分流，目前分成4組彼此不接觸活動，考量每年中秋檔期須投入人力，也評估這幾年受景氣影響，月餅銷售不容易，擔心原料材料買進來後，疫情又有變數的話，將不敷成本。

彰化肯納兒烘焙坊為身心障礙庇護工場，因屬於勞政體系，工作人員以及服務對象還未能全面施打疫苗，疫情三級警戒時，家長擔心有傳染風險，烘焙坊沒運作，直到8月開始多數身心障礙者才回來，最近恢復烘焙作業。

彰化縣自閉者肯納家長協會理事長吳木鴻說，以往中秋節推出包紅豆餡的小月餅，需要有大量志工協助才能完成，今年因疫情，志工因疫苗問題來的人可能不多，人力有限下，今年不打算賣用餅，只提供常態的餅乾、鳳梨酥以及堅果塔等供訂購。