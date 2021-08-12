行車糾紛拿空氣鎮暴槍射催淚彈丸 男恐嚇危安罪起訴

黃男與林男3月間在龍井區發生行車糾紛，2人起口角爭執，黃自副駕駛座取出空氣槍鎮暴槍，朝林的自小貨車射擊金屬彈丸、催淚彈丸各1發，2發彈丸穿越林車內前座，並擊破駕駛座旁車窗，致林受有右手擦傷、臉部疼痛、麻及嗆傷，台中地檢署今天依恐嚇危害安全罪將黃男起訴。

黃男（35歲）坦承犯行，共涉恐嚇、傷害、毀損等3罪，其中被害人林男將傷害、毀損部分撤回告訴，因此檢察官僅依恐嚇罪起訴黃男。

起訴書指出，黃男與林男於3月4日下午，分別駕駛自小客車、小貨車行駛於西濱快速道路台中龍井段，雙方發生行車糾紛，而於2車均在台中市龍井區西濱路3段與海尾路交岔路口停等紅燈時，黃將駕駛座車窗搖下，林也將副駕駛座車窗搖下，2人發生口角爭執。

黃男自車內副駕駛座置物箱內取出空氣鎮暴槍，並朝停靠於其車輛左方的林男車內射擊射擊金屬彈丸、催淚彈丸各1發，2發彈丸穿越林車內前座，並擊破駕駛座旁車窗，致林受有右手擦傷、臉部疼痛、麻及嗆傷，致林心生畏懼。