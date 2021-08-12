酒駕自撞路旁護欄獲緩刑 檢方不服輕縱上訴

台南市蔣姓送貨員今年5月2日深夜在住處飲用高粱酒，隔天上午駕駛小貨車出勤，行經永康區中華路段不慎自撞路旁護欄，公司車受損報警處理，酒測後酒精濃度達每公升0.34毫克，涉公共危險罪嫌被送辦，蔣對此深表悔悟，台南地院參酌他未曾因犯罪而遭起訴及相關情節，處2月徒刑，緩刑2年。檢方認政府為了遏止酒駕，也數次修法提高酒駕的刑度，不服輕縱上訴。

據調查，蔣駕車不慎自撞路旁護欄，因公司車子受損，方便辦理出險，自己報警處理。員警到場後，他也坦言，前晚喝了酒，經酒測後酒測值超標，深表悔悟。

台南地院審酌，蔣年齡、素行、知識程度、經濟狀況、飲用酒類種類、駕駛車種、行駛道路種類與距離、發生事故幸未造成他人受傷、測得的呼氣酒精濃度、及其犯後態度、參酌道路交通管理處罰條例及違反道路交通管理事件統一裁罰基準表裁罰標準等一切情狀，量處2月徒刑，可易科罰金。

法官也考量蔣未曾因犯罪而遭起訴，犯後表示悔悟，而依他飲酒完畢後開始駕車至遭查獲各該時間點，參照測得呼氣酒精濃度，應一時失慮而誤犯本罪，且緩刑2年。

檢方認為，酒後駕駛動力交通工具上路，非但對於自己人身安全造成危害，對於可能造成公共危險，許多美滿家庭因酒醉駕車者一時貪杯及僥倖心理而一夕破碎，天人永隔，痛苦萬分，終身無法回復，當前社會大眾及立法者對酒醉駕車亦是深惡痛絕，屢次修法予以加重處罰。

同時，原判決對於被告有何犯後表示悔悟，如何認所宣告刑期暫不執行適當等事項僅抽象而未具體敘明，何以多數無前科且違反酒後駕車初犯行為人不適合緩刑，本件被告卻以暫不執行且不用履行任何負擔？具體理由為何？是否有違平等原則？檢方不服上訴。