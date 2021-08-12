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醫師江守山開44名自家員工假病歷 詐12萬健保費判5月刑
腎臟科醫師江守山任職新光醫院期間，偽造旗下經營公司44名員工病歷，且開立檢驗單，供員工免費健康檢查，詐取其中35人約12萬餘元健保費。士林地方法院依詐欺得利罪判江5月徒刑，得易科罰金；江上訴，台灣高等法院今撤銷改判，但仍維持5月徒刑。
江守山2013年間在新光醫院擔任腎臟科主治醫師，他同時也是國際機能食品公司的負責人，國際機能公司員工並無免費身體健康檢查的福利。為了讓公司的員工使用健保至醫院抽血、驗尿，江向員工收取健保卡後，涉在新光醫院門診診療其他病患之際，製造假病歷、過卡，假稱員工有胃潰瘍、血便，開立健檢醫囑。
江開立44人的病歷和檢查醫囑，其中35人依照檢驗單到新光醫院檢查身體，獲得12萬餘元的不法利益。
江守山辯稱，有在公司或其他地方對員工問診，且員工一定有相關症狀才會開立檢查單，他沒必要貪這些錢。士林地院認定江守山確實沒有看診，卻不實製作44名員工病歷，使新光醫院付出不必要的檢查費用，江犯刑法詐欺得利罪。
江不服一審判決，提上訴，高等法院審理後雖撤銷原判決，但今仍依詐欺得利罪判他有期徒刑5月，如如易科罰金，以3千元折算1日。
新光醫院因這起事件，2013年10月3日要求江守山「自動請辭」，逾期將終止專任主治醫師聘約關係；江提確認僱傭關係存在訴訟，第一、二審接連敗訴。高院民事庭批評江的行為將導致健保資源無端浪費，並可能使新光醫院遭健保局停約或受罰鍰處分，違反醫師法等規定情節重大。
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