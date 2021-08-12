快訊

勞動權益未解決？疫情降級後 她給醫護人員的一封信

好消息！ 我國自購52萬劑AZ疫苗 華航15：40運抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

醫師江守山開44名自家員工假病歷 詐12萬健保費判5月刑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

腎臟科醫師江守山任職新光醫院期間，偽造旗下經營公司44名員工病歷，且開立檢驗單，供員工免費健康檢查，詐取其中35人約12萬餘元健保費。士林地方法院依詐欺得利罪判江5月徒刑，得易科罰金；江上訴，台灣高等法院今撤銷改判，但仍維持5月徒刑。

江守山2013年間在新光醫院擔任腎臟科主治醫師，他同時也是國際機能食品公司的負責人，國際機能公司員工並無免費身體健康檢查的福利。為了讓公司的員工使用健保至醫院抽血、驗尿，江向員工收取健保卡後，涉在新光醫院門診診療其他病患之際，製造假病歷、過卡，假稱員工有胃潰瘍、血便，開立健檢醫囑。

江開立44人的病歷和檢查醫囑，其中35人依照檢驗單到新光醫院檢查身體，獲得12萬餘元的不法利益。

江守山辯稱，有在公司或其他地方對員工問診，且員工一定有相關症狀才會開立檢查單，他沒必要貪這些錢。士林地院認定江守山確實沒有看診，卻不實製作44名員工病歷，使新光醫院付出不必要的檢查費用，江犯刑法詐欺得利罪。

江不服一審判決，提上訴，高等法院審理後雖撤銷原判決，但今仍依詐欺得利罪判他有期徒刑5月，如如易科罰金，以3千元折算1日。

新光醫院因這起事件，2013年10月3日要求江守山「自動請辭」，逾期將終止專任主治醫師聘約關係；江提確認僱傭關係存在訴訟，第一、二審接連敗訴。高院民事庭批評江的行為將導致健保資源無端浪費，並可能使新光醫院遭健保局停約或受罰鍰處分，違反醫師法等規定情節重大。

江守山。本報資料照片
江守山。本報資料照片

健保卡 江守山 醫師

延伸閱讀

肺部2公分腫瘤拖成3期癌末 醫師用3種治療讓他戰勝癌症

醫師聯手藥師假開慢簽詐健保 還盜刷妻兒健保卡數百次

新冠疫苗懶人包／莫德納、AZ該怎麼選？副作用有哪些？我有這些症狀可以打疫苗嗎？

猶豫打哪款疫苗？ 醫估風險提「最佳策略」：女莫德納、男AZ

相關新聞

「拔菜總司令」涉國安法遭查水表 調查局基層熱議

「全民拔菜總部」總司令盧朝財昨天接獲調查局台北市調查處約談通知書，通知書上面的約談案是國家安全法等，要盧8月19日前往台...

女童噴槍致死案 二審認父故意判10年

前年一月三歲鄧姓女童和生父鄺姓男子到自助洗車場洗車，遭空氣噴槍灌氣而死，橋頭地方法院認為鄺男故意傷害罪證不足，依過失致死...

太魯閣事故挨批未通報不良廠商 花縣府：不當連結

花蓮縣審計室查核報告近日出爐，其中太魯閣號事故被告李義祥名下義程營造，曾承攬縣府工程偽造照片遭縣府提告，縣府卻未通報不良...

醫師江守山開44名自家員工假病歷 詐12萬健保費判5月刑

腎臟科醫師江守山任職新光醫院期間，偽造旗下經營公司44名員工病歷，且開立檢驗單，供員工免費健康檢查，詐取其中35人約12...

醫界林俊杰讓病患「永久失能」詐保 共犯：病沒那嚴重

三軍總醫院神經科部周邊神經科前主任醫師林俊杰，涉配合詐領勞工保險失能給付的犯罪集團開立不實診斷書，讓被保險人詐得勞保失能...

斷人腳筋入獄想再審？ 朱雪璋逃陸被逮 法官給他看六法

空手道館負責人朱雪璋不滿外號「深海閻王」的柔術高手王毓霖挑釁，邀約比武，卻暗中找黑衣人埋伏砍人，朱拿刀具砍擊已跪在地上的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。