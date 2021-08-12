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百萬元贓證物款歸庫！嘉檢2人清查4000筆資料獲表揚

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義地檢署日前接獲高等檢察署通知，署內贓證物約有4000筆資料待清查，嘉義地檢署資訊管理師蔡佳莉、會計書記官許淑美2人，經過3個多月稽核，清理出100多萬元贓證物款歸庫，檢察長張曉雯在廉政會報中，頒獎表揚2人為本年度「廉能人員」。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，高檢署日前通知嘉檢，過去25年約有4000筆資料，疑因涉案被沒入的贓證物款，雖已收管在嘉義地檢署贓證物專戶，但相關案件沒入贓證物款尚未轉入國庫。

蔡英俊說明，每個案子的贓證物款，雖然已向當事人沒入嘉檢贓證物專戶，但必須等全案結案後才能歸庫，但部分案件程序複雜，除必須等判決、上訴到判決確定，也可能要等當事人緩刑期滿，贓證物款才能歸國庫，若案件持續上訴，歸庫程序可能長達數年，承辦人員若輪調，案件即可能暫歸檔。

蔡佳莉、許淑美接獲本次清查工作，從今年4月開始，依每件案子的案號清查、逐一比對稽核，清理4000多筆龐大複雜資料，終於清查出逾百萬元應轉入國庫歸帳。

張曉雯表示，蔡佳莉、許淑美全心投入清查資料，工作態度足堪表率，廉能是普世價值，人民將廉潔操守與專業能力視為廉能政府的核心職能，期盼同仁相互期勉，見賢思齊，共同形塑廉能政府。

嘉義地檢署檢察長張曉雯（中）頒獎表揚資訊管理師蔡佳莉（左）、會計書記官許淑美（右）。記者卜敏正／攝影
嘉義地檢署檢察長張曉雯（中）頒獎表揚資訊管理師蔡佳莉（左）、會計書記官許淑美（右）。記者卜敏正／攝影

嘉義 檢察官

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