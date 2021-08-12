醫界林俊杰讓病患「永久失能」詐保 共犯：病沒那嚴重

三軍總醫院神經科部周邊神經科前主任醫師林俊杰，涉配合詐領勞工保險失能給付的犯罪集團開立不實診斷書，讓被保險人詐得勞保失能給付共約新台幣1900萬元，林被依詐欺取財罪判刑5年10月，案件上訴最高法院中。其中，勞動部勞工保險局因誤信圈套，核發失能給付金給傅姓男子等3人共27萬餘元，提損害賠償訴訟，一審判准，台灣高等法院昨駁回林上訴確定。

勞保局主張，男子張明源招攬民眾代辦勞保失能給付，藉抽取傭金獲利，並陸續吸收傅姓、林姓、徐姓男子為集團成員，傅等3人把健保卡交給張「代刷領藥」，形式上像是接受醫生治療至少6個月以上。勞保局指林俊杰明知傅等3人求診的目的只是要取得失能診斷書，卻配合照辦，並在診斷書上寫下他們為「永久失能」，讓他們詐領勞保失能給付。

高等法院民事庭認為，張明源在刑案中證述明確，且與傅等3人證詞相符，傅等人也承認看診次數不實，且病情沒嚴重到可以請領勞保失能給付，林俊杰確實未依醫師法、勞工保險失能給付標準等規定開立失能診斷書。

因失能診斷書是由全民健康保險特約醫院、衛生福利部醫院評鑑屬一定層級的醫院、或相關專科醫師開立，高院認為勞保局信賴診斷書是真的，卻反陷於錯誤，這不是單純的「經濟上損失」，勞保局請求依民法賠償27萬6996元有據。