「拔菜總司令」涉國安法遭查水表 調查局基層熱議

「全民拔菜總部」總司令盧朝財昨天接獲調查局台北市調查處約談通知書，通知書上面的約談案是國家安全法等，要盧8月19日前往台北市調查處說明，盧則在臉書發文表示，「我這個拔菜總司令終於升格到國安等級了嗎？」

據了解，盧朝財在調查局不少外勤據點心中是「陳抗天王」，由於陳抗活動是調查局重要的預警情資，不少據點都與盧朝財接觸過，希望能提前掌握陳抗消息，而盧朝財也不吝將陳抗時間、地點、內容告訴調查官，也有不少常抄盧朝財的陳抗情報交差，長期以來可說「照顧」了不少據點的管考業績。

盧朝財涉國安法要被約談的消息傳開後，讓不少基層調查官議論紛紛，有人好奇盧朝財是涉及替中共在台發展組織？也有人那悶難道盧朝財有洩漏、交付國家機密？否則怎會被列國安法案由約談；有人臆測可能是在網路發表政治評論，踩到法律紅線。

盧朝財昨在臉書PO文說，今天去台北市政府幫柯文哲加油，回來之後就看到一張法務部調查局寄來的調查通知書。上面寫的案由國安法等，「我不去猜想到底是調查什麼內容，等去過了才知道。」

盧朝財指出，「我沒有領中華民國任何俸祿，也沒有拿大陸的資金，我做的都是替天行道的事，支持統一也是光明正大和光榮的事，所以我欣然的接受調查，我想這也算是我的光榮吧。」