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斷人腳筋入獄想再審？ 朱雪璋逃陸被逮 法官給他看六法

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

空手道館負責人朱雪璋不滿外號「深海閻王」的柔術高手王毓霖挑釁，邀約比武，卻暗中找黑衣人埋伏砍人，朱拿刀具砍擊已跪在地上的王左肩、背部和左小腿，王左腓長肌斷裂。朱被依重傷未遂罪判刑6年定讞，卻潛逃大陸，去年9月遭押回台；他聲請再審，台灣高等法院今開訊問庭，並準備一本六法全書，要朱確認他符合哪一項再審理由。

這是朱雪璋第二次聲請再審，第一次他提再審時，人已逃亡，開庭時連律師也不知他蹤影。

朱雪璋與妻子吳佩樺同住正心道場樓上，因王毓霖和蔡櫂全2016年1月間在正心道場前拍攝挖鼻孔、比中指的照片，朱認為是挑釁，當年2月16日以「切磋武藝」之名邀兩人來到道場。道場秘書朱家瑩先拿襪子套住朝道場拍攝的監視器鏡頭，朱雪璋糾集一票人到道場助陣。

當王毓霖、蔡櫂全和朋友、武術裁判抵達時，只有王、蔡和武術裁判詹前賢獲准進入，但3人才進門，朱雪璋看到王毓霖拿手機直播，隨即指示夥伴奪機，朱妻吳佩樺呼喊十多名在逃生門外等待的同夥入內，王等3人遭襲。

當警車與救護車抵達時，施暴的十多人循原路離去，直到晚間11點5分，朱雪璋才開啟道場大門讓人救助。朱雪璋聲稱當天是3對3比武，後來有他不認識的黑衣人衝進道館，他出手是為了「保護妻小」，屬於正當防衛，至於刀械則是王毓霖帶去的，指王持刀不慎砍到自己，還反控王毓霖也攻擊他。

最高法院認為，高院就朱雪璋如何基於重傷害故意拿刀砍王毓霖已逐一說明，朱的辯詞不足採信，因上訴三審不符合法定要件，去年5月20日駁回上訴。朱在判刑定讞後，隔天試圖出境，因未向檢方報到，北檢5月28日發布通緝，通緝期限40年。去年7月間，朱委託律師向高院聲請再審，聲請狀上還有朱的印章，依程序須開庭聽取當事人意見，但當時朱已下落不明，高院翌月駁回。

這回服刑中的朱雪璋又提再審，法官詢問他符合刑事訴訟法第420條的哪一項再審事由？朱一時間答不出來，法官特地請通譯準備一本六法全書讓他閱覽，朱答「有新事證」。

朱強調當天的刀子是對方所帶來，他只是「奪刀」，況且警方也曾在對方的包包裡找到野外求生用的藍波刀，稱對方帶刀動機可疑。不過法官詢問朱，即便被害人背包裡有刀，這與他砍人有什麼關係？朱表示這影響到法官的量刑輕重。

朱雪璋再稱對方有鬧事前例，且他沒有攻擊對方的頭部，法官認為這樣的指述過「太概括了」，朱則表示在場的「所有人」都可以作證，希望法官傳他太太等人當證人。朱說，他曾拿出100萬元想和對方和解，但對方一開始開價4千萬元，後來降至1千萬，但他只能拿出800萬元、分期，二審法官因此認為他「和解反覆、惡性不輕」，他覺得已表達善意。

此外，朱雪璋還表示有以手機錄下他攻擊對方時是傷害手、小腿等部位，目標不是頭部，但當時律師表示「（影片）不該留下來」因此刪除，他也認為法官可以傳律師作證。

法官表示，今天訊問庭只是要確認朱雪璋是否符合聲請再審要件，若與再審條件不符將駁回。

斷人腳筋的朱雪璋被依重傷未遂罪判刑6年定讞，他事後潛逃大陸，直到去年9月才被押返台灣。朱二度聲請再審，台灣高等法院今開訊問庭。記者王宏舜／攝影
斷人腳筋的朱雪璋被依重傷未遂罪判刑6年定讞，他事後潛逃大陸，直到去年9月才被押返台灣。朱二度聲請再審，台灣高等法院今開訊問庭。記者王宏舜／攝影
斷人腳筋的朱雪璋被依重傷未遂罪判刑6年定讞，他事後潛逃大陸，直到去年9月才被押返台灣。朱二度聲請再審，台灣高等法院今開訊問庭。圖／聯合報系資料照片
斷人腳筋的朱雪璋被依重傷未遂罪判刑6年定讞，他事後潛逃大陸，直到去年9月才被押返台灣。朱二度聲請再審，台灣高等法院今開訊問庭。圖／聯合報系資料照片

朱雪璋 通緝

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