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審判中轉介修復式司法 司法院多元推動

中央社 / 台北11日電

司法院今天發布「刑事審判中轉介修復式司法多元推動方案」，採取因地制宜4種模式，包括法官模式、內部專人模式、外部專人模式及調解委員模式，各法院視具體狀況採用或併用。

修復式司法（Restorative Justice）有別於傳統刑事司法制度，是在犯罪發生後，另一種幫助被害人療癒創傷、恢復平衡、復原破裂關係的機制。即修復式司法是對因犯罪行為受到最直接影響的人，如加害人、被害人、他們的家屬、及具有關聯或共同利益的社區成員，提供各種談論犯罪及說出感受的對話機會，促進當事人關係的變化，並修復犯罪造成的傷害。

修復式司法制度，由法務部自民國99年間開始推動，立法院於109年增訂刑事訴訟法關於偵查及審判中轉介修復的條文。

司法院為落實相關規定，推動刑事審判中的轉介修復，於7月29日發布「法院辦理審判中轉介修復式司法應行注意事項」後，為使法院於刑事審判中轉介修復式司法的流程更為簡潔、明確、流暢，且得依各法院相關資源進行調整，進而將案件順利轉介至適當的機關、機構或團體由所屬專業修復促進者接手，在今天發布「刑事審判中轉介修復式司法多元推動方案」。

方案內容鑑於各法院相關資源差異，採取因地制宜的多元推動模式，包括法官模式、內部專人模式、外部專人模式及調解委員模式等四種模式，由各法院視其具體狀況而為採用或併用。

此外，為期案件能在尊重被害人及被告自主意願、取得其等知情同意、篩選過濾適合案件的情形下順利轉介，同時精簡程序，提高法院轉介修復能量，明定轉介修復的「基本告知事項」及「案件初步評估」。

司法院表示，進行基本事項告知及案件初步評估者，依各模式而有不同，法官並應確認雙方當事人參與修復的意願，詢問相關意見，將案件轉介上述4種模式修復。

司法院 刑事訴訟

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