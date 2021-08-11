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士檢發還贓證物款約240萬 檢察長表揚廉政楷模書記官

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

司法院贓證物品管理系統曾遭監察院要求檢討改進，士林地檢署「贓證物款處理作業」專案稽核，針對歷年至2019年底執行224案，落實發還239萬元餘元；士檢表示，背後推手是3位認真的書記官，檢察長在內部會議公開表揚，讚許樹立公務員典範。

檢方指出，涉案沒入的贓證物暫時由地檢署保管，待案件判決確定或緩刑期滿，才會依程序入國庫，發還部分則是，待案件不起訴、判決無罪，才能發還，本次專案執行2年前的案件。

士林地檢署政風室指出，昨日廉政會報上，檢察長繆卓然公開表揚書記官陳威蓁、左婉媛及林淑雁等3人，近數個月積極執行贓證物款清理作業，對於公告期滿案件，加速業務推動，樹立公務員優良典範。

士檢統計，針對歷年迄2019年底，執行「贓證物款清理作業」專案小組，共計清理224案，其中財務效益顯著，增加國庫收益，完成沒入及繳國庫達138萬餘元；落實發還作業高達239萬餘元，其中發還最高金額為102萬5千元，用以保障人民財產權。

會計室主任代理左婉媛書記官領獎。圖／士林地檢署提供
會計室主任代理左婉媛書記官領獎。圖／士林地檢署提供
檢察長繆卓然公開表揚書記官林淑雁（左）積極執行贓證物款清理作業，樹立公務員優良典範。圖／士林地檢署提供
檢察長繆卓然公開表揚書記官林淑雁（左）積極執行贓證物款清理作業，樹立公務員優良典範。圖／士林地檢署提供
檢察長繆卓然公開表揚書記官陳威蓁（左）積極執行贓證物款清理作業，樹立公務員優良典範。圖／士林地檢署提供
檢察長繆卓然公開表揚書記官陳威蓁（左）積極執行贓證物款清理作業，樹立公務員優良典範。圖／士林地檢署提供

公務員 司法院 監察院

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