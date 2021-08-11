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影／藝人違法用安博盒看奧運 蔡清祥：賽後要冷靜檢討

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

東京奧運獲全民關注，卻發生藝人以數位機上盒觀看未經授權的賽事情事，損害合法業者的權益；法務部蔡清祥今天說，奧運熱情已過，應冷靜檢討法律問題，台灣過去被指「海盜王國」，如今不應再走回頭路。

蔡清祥說，以前盜版行為造成國內業者的傷害，看完東奧後，受害的是外國人，這些都會引起國際糾紛。

檢察官黃惠欣表示，所謂「安博盒」即機上盒的一種，據統計，15到49歲人口中有96%使用過；合法收視戶每月繳費352元，一年付出4224元，如果以安博盒子4千多元加上下載違法APP，可終身使用，但違反著作權法。

黃惠欣說，檢察官會督導司法警察加強查緝，取締非法業者，維護創作權人得之不易的智慧財產權。

法務部表示，落實保護智慧財產權，是政府長期以來的政策，此次東奧賽事，每一位選手在場上的優異表現，都是多年辛苦訓練的最佳成果展現，只有透過合法授權的媒體轉播，對他們才是最大尊重。

法務部說，著作權法於2019年5月1日修正公布，新興數位侵權型態如「以機上盒提供使用者可連結至非法盜版網站之電腦程式」、「指導、協助或提供預設路徑供使用者連結至非法盜版網站」、「製造、輸入或銷售載有可連結至非法影音內容的程式之機上盒」，均是侵權行為，最高可處2年有期徒刑，或科或併科新台幣50萬元以下罰金。

法務部說，包括士林、台北、新北、桃園、台中等地方檢察署近年都偵辦相關侵權案件，將持續執行侵權案件的查緝工作。

檢察官黃惠欣。記者王聖藜／攝影
檢察官黃惠欣。記者王聖藜／攝影

法務部 東京奧運 檢察官 蔡清祥

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