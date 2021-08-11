高雄3歲女童冤死噴槍下 生父二審逆轉重判「3關鍵」曝光

高雄3歲鄧姓女童前年1月和父親到自助洗車場洗車，不幸冤死在空氣噴槍下，鄧女的父親鄺姓男子涉有重嫌，一審被橋頭地方法院依過失致死罪判有期徒刑1年10月；今高等法院高雄分院推翻原判決，依女童年紀、噴槍壓力、大小等，認定是鄺男持噴槍往女童嘴部噴氣致死，因此改依對兒童犯傷害致死罪，逆轉重判鄺男10年徒刑。

鄧母與鄺男兩人事發前為男女朋友，2015年11月生下鄧姓女童後，兩人並未同居，2019年1月20日下午3時，鄺男駕駛轎車載女兒到高雄自由路上的加油站洗車，沒想到鄧姓女童卻陳屍在轎車副駕駛座，臉、胸、腹部腫漲，檢警辦案人員相驗後，認定她喪命高壓空氣噴槍下。

一審橋頭地院法官因無法判別鄺男是否刻意將噴槍放到女童口中，而是發時女童剛好坐右前座，噴槍握把驗有女童DNA，不排除女童可能誤觸噴槍，導致高壓氣體噴擊致死，因此依過失致死判鄺男1年10月，鄺男一審、二審審理期間，否認動手將噴槍放入女童口中。

高分院合議庭根據現場跡證重新判斷，認為噴槍按壓需要7.7公斤壓力，事發時鄧女年紀才3歲，最長手指5.5公分，但噴槍最窄地方有5.5公分，以她的年紀來說，不可能單手持握放進自己口中，使噴槍達到壓力釋放高壓氣體。

另外，根據台大醫院鑑定報告，不論成人、兒童，有異物刺激喉頭，喉嚨肌肉會緊縮反射，造成嘔吐或不適，女童即使自己握噴槍，在還沒有高壓氣體進入前，喉部就會因微弱氣體反射，使雙手鬆開，不可能持續按壓至產生傷害。

最後重要理由，是認定女童不可能自己放入口腔；合議庭根據監視畫面，並未發現女童有把玩、碰觸這支致命的噴槍，噴槍管線沒有晃動情況，事發前噴槍持有人都是女童的鄺姓生父，從頭到尾，都是由鄺男放入女童口中，使高壓氣體進入鄧女體內致死。

一審檢方上訴理由，認為鄺男有殺人故意，高分院合議庭認為，鄧女母親及鄺男，事發前沒發生衝突，平常鄺男跟女童的相處，即使鄧女有犯錯，鄺男也僅是請她改正，不會打罵，女童受傷後，鄺男也急著送往榮總醫院，因此無證據可證明鄺男有殺人犯意，因此改判傷害致死罪。