撞死黃暐瀚母美髮師庭上道歉 黃暐瀚胞兄：絕不和解

今年5月，資深媒體人黃暐瀚母親外出遭酒駕美髮師方兆杰撞死，方男遭起訴，台中地院今開庭審理，黃暐瀚未出席，黃暐瀚胞兄到場，方起身向黃胞兄鞠躬道歉，方父親坐在後方說對不起，但黃未採理並堅持尊重司法判決，絕不和解。

今天提訊出庭的方兆杰(30歲)，開庭時就對黃暐瀚胞兄鞠躬道歉，並自述他相當後悔，每天在看守所內抄寫心經，希望能迴向給黃母與其家屬。

方男強調，當天家中有狀況，他心情不好才飲酒，甚至酒駕上路，他知道自己的行為不對，希望法官停止羈押讓他能出去賺錢，以行動彌補歉意，並持續對黃道歉；在法庭旁聽席的方父也頻說「對不起」。

黃暐瀚胞兄未回應方姓父子的致歉，僅向法官表示，母親前一天還跟他通電話，希望看到孫子結婚，沒想到幾小時後就天人永隔，「為什麼酒駕一直發生？」黃胞兄強調，他絕不和解，希望法官依法判刑，還給母親清白。

公訴檢察官表示，方男並非首次酒駕，無視法律、心存僥倖，建請法官不要讓他交保，依法嚴判。開完庭後，方男還押台中看守所，理小平頭的方男情緒低落。

檢警追查，今年 5月4日凌晨3時30分，方兆杰駕駛賓士車行經中市惠來路與櫻花路口時，違規闖紅燈，警攔下測得酒測值0.25毫克，他辯稱吃「燒酒雞」，警方依公共危險罪嫌移送，檢方複訊以方男無前科、無肇事，且坦承酒駕，訊後無保請回。

未料，方男心存僥倖，5月5日清晨，二度酒駕上路，方駕駛賓士酒駕高速撞上資深媒體人黃暐瀚的七旬母親，黃母傷重不治，犯後方男還跑到超商買啤酒「壓壓驚」，行徑囂張，台中地檢署依公共危險致死罪起訴，方男羈押至今。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康