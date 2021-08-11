法警不滿值勤沒給加班費 告贏北檢獲得1314元

台北地檢署一名廖姓法警要求北檢給付6小時加班費1314元、值勤費630共1944元，經保訓會復審決議駁回，不服提告。台北高等行政法院日前判北檢應作成核給加班1314元及補休4小時的行政處分，全案確定。

判決指出，廖員在2019年6月27日簽請北檢就其於6月12日下午5點30分起，至13日上午8點30分值勤15小時，核給6小時加班費1314元及9小時值勤費630元，共1944元。北檢逾兩個月未為准駁決定，因此向保訓會提起復審。

經保訓會復審決定駁回，他不服提行政訴訟，主張他經長官指派在上班時間外，執行人犯解送、值庭、安全防護及其他有關事項等本職業務，北檢應依公務人員保障法第23條給予加班費、補休假或其他相當的補償。

他主張，北檢只認「第一件內勤開庭時間至最後一件庭畢諭知時間」及「解送人犯」方屬加班時數，僅將「值庭戒護」及「戒護人犯」認定加班，其餘法警立於機關內接受隨時指派、處理其他有關法警事務或長官交辦事項，僅核給每小時70元值勤費。

北檢辯稱，廖員於6月12日夜間值勤期間，自晚間7點50分起至同日晚間11點9分止有執行職務，核給加班時數3小時，扣除加班時段，其餘值勤期間是屬值勤處所待命，難認屬加班，僅得核給值勤費12小時。

法院指出，法警於A1值勤時間留置在機關內備勤，隨時因應警察機關的人犯移送、送卷給書記官、調通緝書等文書作業、解送人犯至看守所、內勤檢察官開庭時值庭、提帶人犯等業務。

此外，並隨時接受內勤檢察官或督勤副警長的指示、調度，時間切割零碎，縱偶有空檔，沒有具體的勤務執行，仍受場所、空間拘束，處於隨時受指揮、監督的精神緊繃狀態，難認有清楚可以區分的休息時間，即應全部認屬平常日上班時間以外的超勤工作。