警察辦警察假訊息法官不罰 中山分局：依程序送辦

捷運警察隊高姓警員用LINE轉貼疫情補助款惡作劇訊息，被台北市警中山分局依社會秩序維護法造謠案移送法辦，台北地方法院裁定不罰。中山分局表示，該案是接獲上級指示送辦，涉案人是警職同仁，筆錄由同仁任職的單位捷警隊製作，中山分局再依程序做移送動作。

中山分局說，高姓警員傳播的訊息內容雖是戲謔，但標題明顯為假，民眾若看到，有可能未點開連結，直接記住標題，所以當時認為有傳播假訊息嫌疑，按照程序送辦；但是否確定犯法，則由法院裁定。

高男2021年5月20日在花蓮縣戶籍地，使用個人LINE帳號張貼「110年5月18號起由於疫情的關係，行政院決議，每人補助疫情援助金，新台幣10000元」，並附連結網址。

高承認在網站張貼相關訊息，辯稱沒有違序。他說，貼文只是覺得很好笑，連結的圖片其實只是一張圖，「是金剛比中指的圖」，否認違法。

台北地院法官調查，高張貼訊息時，在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情期間，高身為警職，竟仍轉發散布於眾，行為有欠思慮，實屬可議。

不過，民眾想要了解政府有關「疫情援助金」的訊息，需要點開所附的連結，該連結經開啟後，網頁只是呈現一隻猩猩手比中指的圖片，沒有任何與疫情援助金有關的訊息，可見，訊息應是作為戲謔之意，高主觀上無散布謠言的故意。