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北市警察辦警察散布假訊息 法官不罰

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

高姓員警用LINE轉貼疫情補助款惡作劇訊息，被同仁截獲，依社會秩序維護法造謠案移送法辦；台北地方法院認為，高姓員警貼的訊息純屬戲謔，雖行為可議，但不構成違法，裁定不罰。可抗告。

台北市政府警察局中山分局移送說，高男2021年5月20日在花蓮縣戶籍地，使用個人LINE帳號張貼「110年5月18號起～由於疫情的關係，行政院決議，每人補助疫情援助金，新台幣10000元」，並附連結網址。

中山分局認為，高散布不實訊息，並公開使不特定人瀏覽貼文及連結，已嚴重影響公共安寧，涉違反社維法散布謠言事件，應移送處罰。

高承認在網站張貼相關訊息，辯稱沒有違序。他說，貼文只是覺得很好笑，連結的圖片其實只是一張圖，「是金剛比中指的圖」，否認違法。

法官調查，高張貼訊息時，在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情期間，高身為警職，竟仍轉發散布於眾，高的行為有欠思慮，實屬可議。

不過，民眾想要了解政府有關「疫情援助金」的訊息，需要點開所附的連結，該連結經開啟後，網頁只是呈現一隻猩猩手比中指的圖片，沒有任何與疫情援助金有關的訊息，可見，訊息應是作為戲謔之意，高主觀上無散布謠言的故意。

裁定指出，一般人開啟連結當下，應可立即發覺是惡作劇連結，而非政府機關的公告網頁，不足以引起閱覽者心生畏懼或恐慌，進而達到影響公共安寧的程度，警方移送卷證沒有證據證明高違法，應對高諭知不罰。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

疫情 新冠肺炎 LINE

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